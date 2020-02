American Horror Story Staffel 10: Wann & wie geht die Horrorserie weiter?

American Horror Story feiert 2020 mit der bereits 10. Staffel ein großes Jubiläum. Wann und wie die Horrorserie weitergeht, erfahrt ihr hier.

American Horror Story sorgte in bisher 9 Staffeln für viele Schocks und überraschende Fan-Momente. Die Erwartungen an die kommende Jubiläumsstaffel könnten also nicht größer sein. Wann das 10. Kapitel von American Horror Story startet und welches Setting uns als nächstes erwarten könnte, haben wir hier zusammengefasst.

Wann erscheint American Horror Story Staffel 10?

In den USA steht das Startdatum der 10. Staffel von American Horror Story noch nicht fest. Diese wird voraussichtlich wie die bisherigen Staffeln wieder pünktlich zum Start der TV-Season im September 2020 auf dem US-Sender FX starten. Die deutschsprachige Erstausstrahlung der 10. Staffel erfolgt üblicherweise ein bis zwei Monate später bei FOX.

Wovon handelt die 10. Staffel von American Horror Story?

Das Setting der nächsten Staffel bleibt wie immer im Vorfeld ein großes Geheimnis. Ryan Murphy ließ jedoch bereits durchsickern, dass für die Jubiläumsstaffel zahlreiche ikonische Fanlieblinge zurückkehren sollen. Bestätigt wurden bereits die Rückkehr von Sarah Paulson und die ersten 10 Darsteller der neuen Staffel.

So gut ist Staffel 9: American Horror Story 1984 ist ein blutiger Nostalgietrip

Bereits nach dem Ende von American Horror Story: Apocalypse wurde eine Rückkehr der Coven-Hexen in einer kommenden Staffel bestätigt. Die 10. Staffel wäre der ideale Zeitpunkt, um eine weitere Fortsetzung zu erzählen, die möglichst viele Staffeln miteinander verbindet.

© FX American Horror Story: kehren die Hexen zurück?

Die 10. Staffel könnte mit einem einfachen Trick zum ultimativen Schaulaufen der beliebtesten Figuren aus 10 Jahren American Horror Story werden.

Achtung, Spoiler: Wie wir in Staffel 8 erfahren haben, besitzt die neue Supreme-Hexe Mallory (Billie Lourd) die Fähigkeit des Zeitreisens. So könnte sie an verschiedene Punkte der bisherigen AHS-Zeitlinie zurückkehren. Spoiler Ende.

Wann startet die 10. Staffel von American Horror Story im Stream auf Netflix?

Viele Fans der Horroranthologie wollen das neuste Kapitel in einem Stück genießen. Mit 9 bis 13 Folgen eigenen sich die abgeschlossenen Staffeln von American Horror Story perfekt zum Bingen, vorzugsweise auf Netflix.

Dort wurden auch die bisherigen Staffeln veröffentlicht. In der Regel erscheinen die neuen Episoden immer ca. ein Jahr nach der US-Ausstrahlung bei FX. Somit ist mit der 10. Staffel im Herbst 2021 auf Netflix zu rechnen.

Welche Staffel von American Horror Story konnte euch am besten gruseln?