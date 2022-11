Andor Abspannszene erklärt: Das größte Rätsel der Star Wars-Serie wird erst in der Post-Credit-Szene gelöst

Die 12. Folge der 1. Staffel von Andor wartet mit einer überraschenden Szene nach dem Abspann auf. Hier erfahrt ihr alles über die größere Star Wars-Bedeutung des Moments.

Achtung, es folgen Spoiler!

Die 1. Staffel von Andor findet ihren Höhepunkt in den Straßen von Ferrix. Hier treffen die wichtigsten Figuren der neuen Star Wars-Serie aufeinander, ehe sie im Eifer des Gefechts in verschiedene Himmelsrichtungen strömen. Doch wie geht die Geschichte weiter? Die Post-Credit-Szene gibt uns einen kleinen Vorgeschmack auf Staffel 2.

Bis auf wenige Ausnahmen hat Andor bisher auf große Cameos verzichtet. Die Szene nach dem Abspann will uns dennoch einen letzten Gänsehautermöglichen ermöglichen und spielt auf ein besonderes Ereignis in der Star Wars-Geschichte an, das vor allem im Hinblick auf Cassians Schicksal eine zutiefst erschütternde Rolle spielt.

Das Ende von Andor Staffel 1: Die Post-Credit-Szene enthüllt den Todesstern

Die Post-Credit-Szene von Andor entführt uns in die Dunkelheit des Weltraums. Zuerst sehen wir in einer sehr nahen Einstellung, wie ein spinnenähnlicher Droide ein sternenförmiges Teil mit einer größeren Oberfläche vereint. Es handelt sich um eines der Teile, die von den Gefangenen auf Narkina 5 montiert wurden.

Die Kamera geht langsam zurück und offenbart und nach und nach das gesamte Bild: Noch mehr Droiden, noch mehr Teile – direkt vor unseren Augen wird der Todesstern zusammengebaut, mit dem das Imperium in Krieg der Sterne den Planeten Alderaan zerstört. Der vertraute Kugelkörper schwebt bereits bedrohlich im All.

Die Droiden werkeln an der Vorrichtung, aus der später der zerstörerische Superlaser herausschießt. In seiner Gefangenschaft hat Cassian gewissermaßen genau die Maschine gebaut, die ihn töten wird, wenn er am Ende von Rogue One: A Star Wars Story am Strand von Scarif der voll funktionsfähigen Vernichtungswaffe entgegenblickt.

Andor: Die Szene nach dem Abspann unterstreicht die Tragik von Cassians Geschichte

Serienschöpfer und Showrunner Tony Gilroy rundet damit die niederschmetternde Geschichte ab, die er im Rahmen seiner Star Wars-Serie erzählt. Cassians Leben im Schatten des Todessterns: Mit jeder Folge haben wir erlebt, wie das Imperium seinen Machtarm weiter ausbreitet und zu stetig drastischeren Methoden greift.

Der Endpunkt dieser Entwicklung ist ein Waffensystem, das ganze Planeten vernichten kann. Überraschend ist die Enthüllung des Todessterns in der Post-Credit-Szene von Andor zwar nur bedingt. Immerhin haben wir das Gerüst schon in Star Wars: Die Rache der Sith gesehen. Dafür betont der Moment die bittere Tragik der Erzählung.

Außerdem wird deutlich: Wir nähern uns den Ereignissen von Rogue One an. Die 2. Staffel von Andor setzt sich aus vier Blöcken zusammen, die jeweils drei Episoden umfassen und ein Jahr in Cassians Leben erzählen. Damit einhergehend wäre es möglich, dass in den neuen Episoden weitere bekannte Figuren aus Rogue One zurückkehren.

