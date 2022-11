Angebliche Panik bei Disney: Indiana Jones 5 mit Harrison Ford hat 2 Enden und das Publikum hasst beide

Zu Indiana Jones 5 sind neue Gerüchte über erste Testvorstellungen aufgetaucht. Bisher soll die Fortsetzung mit Harrison Ford katastrophal abschneiden, wobei verschiedene Enden durchgefallen sind.

Nach einer gefühlten Ewigkeit des Wartens soll Indiana Jones 5 Mitte 2023 endlich ins Kino kommen. Abgedreht ist der Blockbuster mit Harrison Ford jedenfalls seit einer Weile. Daher testet Disney den Film wohl schon in ersten Schnittfassungen vor einem ausgewählten Publikum – und die Reaktionen sollen desaströs sein.

Schaut hier mal wieder den Trailer zu Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels:

Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels - Trailer (Deutsch)

Flop-Angst: Indiana Jones 5 soll bisher katastrophal ankommen

Wie die recht gut vernetzte, aber nicht immer komplett verlässliche Webseite World of Reel berichtet, sollen erste Reaktionen auf Indiana Jones 5 ziemlich vernichtend ausgefallen sein. Disney hat wohl mehrere Enden für die Fortsetzung gedreht und vor Publikum getestet, wobei jedes davon auf Ablehnung gestoßen sein soll.

Ein Ende, das angeblich am schlechtesten abschnitt, etabliert Phoebe Waller-Bridge als Nachfolgerin für den legendären Titelhelden. In einer anderen Endversion soll Indy sogar sterben. So oder so wird Indiana Jones 5 Harrison Fords Abschied von einem seiner legendärsten Franchises markieren. Die Art und Weise, wie das geschieht, löst zurzeit aber wohl alles andere als Begeisterung aus.

Die Filmreihe soll nach dem Abschied des Hauptdarstellers trotzdem nicht zu Ende sein. Gerade arbeitet das Studio angeblich schon an einer Indiana Jones-Serie für Disney+. Inhaltliche Details dazu gibt es noch nicht. Viel wird wahrscheinlich auch vom Erfolg des fünften Teils abhängen, um dessen kommerziellen Erfolg sich Disney wohl zurzeit sorgt.

Bei uns startet Indiana Jones 5 am 29. Juni 2023 im Kino.

