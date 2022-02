Blockbuster-Sequel erreicht Meilenstein: 6 (!) Jahre haben wir auf diesen Indiana Jones-Moment gewartet

Unglaublich, aber wahr: Am Wochenende ist die letzte Klappe zu Indiana Jones 5 gefallen. Nach so vielen Rückschlägen haben wir selbst nicht mehr daran geglaubt, dass wir diesen Moment noch erleben werden.

Indiana Jones 5 schmorte lange in der Produktionshölle, bevor Disney der Fortsetzung 2016 grünes Licht gab. Die Ankündigung versprach nicht nur die Rückkehr von Harrison Ford als Titelheld. Auch Steven Spielberg sollte Teil des Projekts sein und wieder die Regie übernehmen. Indy 5 wollte jedoch nicht in die Gänge kommen.

Vier Mal wurde der Kinostart verschoben. Die Gründe dafür erstrecken sich von kreativen Unstimmigkeiten hinsichtlich des Drehbuchs über einen Regiewechsel bis hin zur Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie. Doch jetzt können wir endlich berichten: Die Dreharbeiten sind abgeschlossen, der größte Kraftakt ist geschafft.

Die letzte Klappe zu Indiana Jones 5 ist gefallen

Auf Twitter teilt Produzent Frank Marshall, der die Reihe seit dem ersten Teil begleitet, ein Bild von einer Indy-Mütze. "It's a wrap", schreibt er dazu, was bedeutet, dass die letzte Klappe für Indiana Jones 5 gefallen ist. Nun geht der Film in die Postproduktion, sodass er hoffentlich nächstes Jahr im Sommer in den Kinos starten kann.

Auch Regisseur James Mangold, der als Regieersatz für Spielberg engagiert wurde, machte am Wochenende Gebrauch von seinem Twitter-Account, um die Welt über den Abschluss der Dreharbeiten zu informieren. Dazu postete er ein ikonisches Bild aus Jäger des verlorenen Schatzes, dem allerersten Indiana Jones-Film.

Mangold ist nicht nur der Regisseur des Films. Mit John Henry Butterworth und Jez Butterworth hat er ebenfalls das Drehbuch geschrieben. Das Trio arbeitete bereits im Zuge von Le Mans 66 - Gegen jede Chance zusammen. Vom Set des Rennfahrerfilms hat Mangold ebenfalls Kameramann Phedon Papamichael mitgebracht.

Indiana Jones 5 hat eine lange Geschichte hinter sich. Schon nach dem Kinostart von Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels gab es Gerüchte zu einem weiteren Abenteuer. Durch den Kauf von Lucasfilm durch Disney 2012 wurden diese verstärkt, ehe 2016 die offizielle Ankündigung erfolgte.

Alle bisherigen Kinostarts von Indiana Jones 5:

19. Juli 2019

10. Juli 2020

9. Juli 2021

29. Juli 2022

Am 30. Juni 2023 soll Indiana Jones 5 nach all den Verschiebungen in die US-Kinos kommen. In Deutschland dürfen wir uns sogar schon einen Tag früher, am 29. Juni 2023, auf die Rückkehr von Harrison Fords Abenteurer freuen. Vorausgesetzt, in der Postproduktion läuft nicht noch irgendetwas komplett schief.

