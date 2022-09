Angebot zum Disney+-Day: Einen Monat alles von Marvel und Star Wars streamen für 1,99 Euro

Disney lockt zum Anlass des Disney+-Days alle Star Wars-Fans und Marvel-Anhänger:innen mit einem besonderen Angebot. Der Streamingdienst kostet für einen Monat nur 1,99 Euro.

Der Disney+ Day steht an. Am 8. September 2022 soll der vom Mäusestudio selbst ausgerufene Ehrentag des Streamingdienstes mit diversen Film-Premieren und sogar Feierlichkeiten in Disney-Parks begangen werden. Außerdem hat der Streamer ein verführerisches Angebot in der Hinterhand. Denn ab dem Disney+-Day bis zum 20.September 2022 wird ein Monatsabo Disney+ nur 1,99 Euro kosten.

Marvel und Star Wars unbegrenzt auf Disney+ streamen für knapp 2 Euro

Das ist ein erheblicher Preisvorteil gegenüber den 8,99€, die ein Disney+-Abo unter normalen Umständen pro Monat kostet. Das Angebot gilt "für alle neuen und wieder einsteigenden Abonnenten", so Disney in einer Pressemitteilung.

Das wird insbesondere Marvel- und Star Wars-Fans freuen, die sich jetzt zum Spottpreis alle bisherigen Filme der Franchises ansehen können. Dank der Premieren am Disney+-Day ist neben der heißerwarteten Neuadaption Pinocchio auch der jüngste Marvel-Blockbuster Thor 4: Love and Thunder im Stream verfügbar.

Wann und für wen gilt das Disney+-Angebot?

Vom 8. September (6 Uhr morgens) bis zum 20. September 2022 (8:59 Uhr morgens) können alle Menschen, die kein laufendes Abonnement besitzen, Disney+ für 1,99 Euro buchen. Nach vier Wochen wird der Streamingdienst 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr kosten. Der Streamingdienst ist je nach Abo-Art monatlich oder jährlich kündbar.

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Blockbuster-Starts wie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und das Star Wars' Andor, aber auch heiß erwartete Rückkehrer wie die 4. Staffel Cobra Kai und ein paar Geheimtipps.



