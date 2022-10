Angeschrien und begrabscht: Horror-Star Anna Faris wirft Ghostbusters-Regisseur Ivan Reitman "Terror-Herrschaft" vor

Bereits 2017 sprach Scary Movie-Star Anna Faris über sexuelle Übergriffe eines Regisseurs. Dabei handelte es sich offenbar um Ghostbusters-Macher Ivan Reitman.

Sexuelle Übergriffe sind und waren an Hollywood-Filmsets leider keine Seltenheit. Dank der MeToo-Debatte fühlen sich aber mittlerweile viele, insbesondere weibliche, Filmschaffende sicher genug, um über ihre erschreckenden Erfahrungen zu sprechen. So hat nun Scary Movie-Star Anna Faris den Namen eines Regisseurs enthüllt, der sie am Filmset offenbar terrorisiert und unsittlich angefasst hat. Es handelt sich um niemand Geringeren als den gefeierten Ghostbusters-Schöpfer Ivan Reitman.

Scary Movie-Star Anna Faris machte Horror-Erfahrung mit Ghostbusters-Regisseur

Das enthüllte sie nun in ihrem Podcast Unqualified . Dort sagte sie:

Eine meiner schlimmsten Dreh-Erfahrungen war mit Ivan Reitman. Ich musste unter seiner Terror-Herrschaft eine Komödie drehen. Er schrie die ganze Zeit herum. Jeden Tag machte er jemanden fertig und an meinem ersten Tag war ich es. [...] Und später schlug er mir dann auf den Hintern. Ein seltsamer Moment.

Faris und Reitman drehten gemeinsam die Komödie Die Super Ex. Der Regisseur schrie die Schauspielerin offenbar an, weil sie ohne eigene Schuld verspätet zum Dreh kam. Den sexuellen Übergriff beschrieb sie bereits 2017 in ihrem Podcast. Variety zitiert sie folgendermaßen:

Ich drehte eine Szene auf einer Leiter und er schlug mir mit voller Kraft auf den Hintern. Und ich sah, [wie die umstehenden Crew-Mitglieder von mir eine Reaktion erwarteten]. Aber ich sagte mir: "Es ist nicht so schlimm. Reiß dich zusammen, Faris. Kicher einfach." Aber es erniedrigte mich.

Faris' Aussagen haben durch Reitmans kürzlichen Tod im Februar 2022 besondere Brisanz. Aber auch zu Lebzeiten hätten die Vorwürfe Furore gemacht. Reitman gilt vielen Fans als Hollywood-Ikone. Die MeToo-Bewegung scheint den Opfern von Übergriffen ein wenig die Angst vor großen Namen genommen zu haben. Das ist gut so.

