Angst & Thrill bei Amazon Prime: 21 richtig spannende Filme zum Streamen

Wer zum Vatertag und dem anschließenden Wochenende Spannung auf dem Bildschirm erleben will, hat hier einige Empfehlungen: Filme mit Thrill und Lust an der Angst bei Amazon Prime.

Spannung ist laut Alfred Hitchcock die Erwartung eines Ereignisses ohne sein Eintreffen. Der Meister des Suspense muss es wissen, denn er hat uns viele spannende Filme geschenkt. Da wir aktuell ohne Kino leben müssen, das wir so gerne gerade wegen der Spannung besuchen, haben wir euch eine Liste aus 21 spannenden Filmen bei Amazon Prime zusammengestellt.

Mehr Filme zum Streamen auf Amazon Prime

Actionfilme / Science Fiction-Filme / Kultfilme / Heimkino-Premieren

Neben der Verfügbarkeit beim Streamingdienst in der Flate war uns eine hohe Bewertung durch die Moviepiloten wichtig. Also haben wir nur Filme in diese Liste aufgenommen, die einen Community-Durchschnitt von 7 Punkten (mit leichten Aufrundungen) zu verzeichnen haben. Dabei ist eine sehr imposante Auflistung herausgekommen, die eine angenehme Mischung aus Klassikern, Neuheiten und Exotischem bietet. Für jeden, der mitraten will, wie die Geschichte ausgeht, ist also etwas dabei.

Aufgefallen ist uns, dass einige Regie-Handschriften bei Amazon Prime zu entdecken sind. Aktuell könnt ihr einige Alfred Hitchcock-Filme streamen, auch mehrere Filme von Claude Chabrol gibt bei dem Streamingdienst zusehen. Viel Spaß also beim Entdecken von Kriminalfilmen, Thrillern und Filmen, die gekonnt mit unserer Lust an der Neugierde und der Angst spielen.

Wie sieht es aus: Kennt ihr bereits alle diese Filme? Welchen findet ihr besonders spannend?