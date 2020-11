Anime bei Netflix: 7 richtig gute Serien und Filme verschwinden bald

One Punch Man, Attack on Titan und Death Note: Netflix schmeißt einige richtig gute Animes aus seinem Programm. Aber für Nachschub ist bereits gesorgt.

Anime-Fans wird es sehr traurig machen: Auf dem Streamingdienst verschwinden im November einige der wichtigsten Anime-Klassiker. Den Superhelden Saitama aus One Punch Man könnt ihr dann nicht mehr auf Netflix sehen, ebenso wie den in die Gemeinschaft der Ghule aufgenommenen Kaneki Ken.

Für Anime-Fans ist das ein harter Schlag, denn Netflix hat einige der populärsten Animes eine Heimstätte geboten, so dass das Genre mehr und mehr Fans in Deutschland gefunden hat. Aber alles Schlechte hat auch ein Gutes: Zunächst listen wir euch die Anime-Serien und -Filme auf, die im November 2020 vom Streamingdienst verschwinden. Danach folgt eine Liste mit den geplanten neuen Animes.

Diese Animes verschwinden ab November auf Netflix:

Ab dem 9. November 2020 sind nicht mehr verfügbar:

Ab dem 14. November 2020 müsst ihr bei Netflix auf diese Animes verzichten:

Ab dem 30. November 2020 sind dann auch folgende Animes verschwunden:

Das ist die große Netflix-Anime-Initiative

Netflix weiß um die Popularität von Anime weltweit und hat schon mehrfach betont, dass das Genre einen wichtigen Platz im Programm einnimmt. Ende Oktober 2020 fand in Japan eine Präsentation unter dem Motto The Future of Anime, Together (YouTube ) statt, bei der der Streamingdienst zukünftige Animes vorstellte. Dazu gehören:

Der Verlust von One Punch Man sowie Attack on Titan lässt sich für manchen vielleicht verschmerzen, wenn ihr euch das Anime-Programm von Netflix für das kommende Jahr 2021 anschaut.



Wie ist es bei euch: Eher Trauer um den Verlust von Attack on Titan und One Punch Man oder doch neugierig auf die neuen Animes auf Netflix?