The Boys ist eine der erfolgreichsten Superhelden-Serien unserer Zeit. Für Homelander-Darsteller Antony Starr ist aber jetzt schon klar, dass er sich danach kein mehr Cape umhängen wird.

Seit 2019 läuft The Boys bei Amazon Prime Video – und das mit sehr großem Erfolg. Die brutale Superhelden-Serie zeigt uns die Abgründe jener Figuren, die in anderen Franchise wie dem Marvel Cinematic Universe eigentlich die Welt retten sollten. Inzwischen sind sogar schon zwei Spin-offs aus dem The Boys-Universum erschienen.

Allzu lange wird uns die Mutterserie allerdings nicht mehr begleiten. Showrunner Eric Kripke verkündete, dass The Boys offiziell mit der 5. Staffel zu Ende geht. Was passiert danach? Für Homelander-Darsteller Antony Starr steht fest: Eine weitere Superheldenrolle wird er nach dem Ende seiner The Boys-Ära aber nicht mehr spielen.

Für Antony Starr ist klar: Nach The Boys Staffel 5 bei Amazon ist für ihn Schluss mit Superhelden-Rollen

In der jüngsten Ausgabe von Happy Sad Confused spricht Gastgeber Josh Horowitz mit dem Cast von The Boys. In diesem Zuge geht es auch um Starrs Hollywood-Zukunft, die keine Superheldenrollen beinhalten wird. "Ich werde alt, mein Körper macht nicht mehr so bei Action mit", gesteht Starr, de

Amazon Antony Starr als Homelander in The Boys

Starr wurde am 25. Oktober 1975 geboren und ist damit 48 Jahre alt. Bisher war er 32 Episoden in The Boys zu sehen, ganz zu schweigen von einem Gastauftritt in dem Ableger Gen V. Mit der 5. Staffel von The Boys kommen voraussichtlich weitere acht Episoden dazu. Kein Wunder, dass Star nach seinem Homelander-Run erschöpft ist.

Wann und wie geht es bei The Boys weiter?

Am 18. Juli 2024 erscheint das Finale der 4. Staffel von The Boys bei Amazon Prime Video. Danach müssen wir uns auf eine lange Wartezeit einstellen. Denn die Dreharbeiten zur 5. Staffel haben noch nicht angefangen. Wir rechnen damit, dass The Boys frühestens 2026 mit neuen Episoden zurückkehrt.

