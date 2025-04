Vor 54 Jahren lief der erste Anime in Deutschland – und wurde nach nur drei Folgen zum TV-Skandal

Jahrzehnte bevor Naruto & Co. über unsere Bildschirme flimmerten, sorgte der allererste Anime im deutschen Fernsehen für Empörung – und wurde nach nur drei Folgen abgesetzt. Warum, erfährst du hier.

Animes gehören längst zum popkulturellen Alltag – ganze Generationen sind mit Serien wie One Piece, Dragon Ball oder Sailor Moon aufgewachsen. Längst sind die japanischen Trickfilmserien Kult geworden. Doch was viele nicht wissen: Der allererste Anime im deutschen Fernsehen war kein gefeierter Klassiker. Im Gegenteil – er löste bei seiner Ausstrahlung sogar einen Riesen-Skandal aus.

Das war die erste Anime-Serie im deutschen TV

Heute wächst jedes Kind ganz selbstverständlich mit Anime-Serien auf. Doch vor vielen Jahrzehnten gab es eine Zeit, in der Trickfilmserien aus Japan absolutes Neuland in Deutschland waren. Die allererste Anime-Show kam im Jahr 1971 ins deutsche TV – unglaubliche 13 Jahre vor dem Start des Privatfernsehens.

Die damalige Leiterin des ARD-Nachmittagsprogramms hatte 8 Folgen der Trickfilmshow Speed Racer erstanden, die von 1966 bis 1968 in Japan produziert worden ist. In der Show geht es um den jungen Rennfahrer Gō Mifune, der mit seinem Rennwagen Mach 5 alle Wettrennen für sich gewinnen kann. Weil sein Auto über zahlreiche coole Gadgets verfügt, hat er schon bald mit verbrecherischen Neidern zu kämpfen, die ihn um jeden Preis am Sieg hindern wollen.

Deshalb sorgte Speed Racer für XXL-Skandal im TV

Die Handlung von Speed Racer wirkt nicht gerade schockierend. Das deutsche TV-Publikum in den frühen 70er Jahren zeigte sich von der geballten Anime-Action jedoch sichtlich überfordert. Als die Show im November 1971 in der ARD zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, löste sie einen riesigen Shitstorm aus.

Die Medien warfen Speed Racer vor, dass sie Kinder dazu anstacheln würde, unbesonnen und draufgängerisch zu handeln. Der Spiegel nannte die Show in einem Artikel sogar ein "Blut- und Karambolagenspektakel". Zahlreiche Skandal-Artikel folgten, die unterstellten, dass Kinder durch die vermeintlich "rohe Todschlägergesinnung" verdorben werden könnten. Sogar die Kirche schaltete sich ein und wetterte gegen den eigentlich harmlosen Japan-Import.

Nach nur 3 Folgen war deshalb schon wieder Schluss. Fun Fact: Kinder hatten mit der Show wohl keine Probleme. In tausenden Briefen baten enttäuschte Jugendliche den Sender, dass die Show wieder ins Programm aufgenommen werden sollte. Wegen zu viel Gegenwehr seitens der Öffentlichkeit wurde aber darauf verzichtet. Dass Speed Racer nicht wirklich jugendgefährdend ist, beweist der VHS- und DVD-Release: Hier wurde die harmlose Kinderserie ab 6 Jahren freigegeben.