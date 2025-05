Are You The One?-Fans geschockt von Ankündigung: Jimi Blue Ochsenknecht bei Datingshow dabei

Gerade erst wurde bekannt, dass Jimi Blue Ochsenknecht bei Staffel 5 von Are You The One – Realitystars in Love dabei ist. Die Fans sind von dieser Ankündigung überrascht.

In diesem Jahr startet Staffel 5 von Are You The One – Realitystars in Love bei RTL. Insgesamt 21 Kandidat:innen hat der Sender bereits bekanntgegeben. Zur Überraschung gibt es aber einen weiteren Single: Jimi Blue Ochsenknecht sucht ebenfalls sein Perfect Match. Für Fans eine Ankündigung, die sie so nicht haben kommen sehen.

Jimi Blue Ochsenknecht bei Are You The One ?-VIP: Fans sind zwiegespalten

Am Wochenende ließ der Sender die Bombe platzen. Auf dem offiziellen Instagram-Account zur Sendung wurde ein Video von Sophia Thomalla veröffentlicht. Darin verriet die Moderatorin des Formats, dass sie noch nicht alle Kandidat:innen der diesjährigen Staffel bekanntgegeben habe. „Ich hab‘ da noch was für euch“, baute Sophia Spannung auf und kurz darauf folgen Schnittbilder eines männlichen Kandidaten. Am Ende zeigt er sich und wir erfahren, dass es sich tatsächlich um Jimi Blue Ochsenknecht handeln.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter dem Beitrag geben Fans ihre Meinung zu dieser Ankündigung ab – und die können sich nicht so richtig festlegen, wie sie zu Jimis Teilnahme stehen. "Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich das gut oder schlecht finde", meinte eine Userin. Ein anderer erklärte: "Wilde Kerle einfach Kindheit. Aber ich weiß nicht, ob ich das mental verarbeiten kann ihn in einem Reality-Format zu sehen." "Ich kann nicht mehr, die Trash-Welt macht mich fertig", betonte ein Fan. Andere freuen sich jetzt sogar noch mehr auf die neue Staffel:

Okay, jetzt bin ich aber hyped auf die Staffel. Das ist echt mal interessant. Und wie die anderen Teilnehmer:innen auf Jimi reagieren werden, mega!

Die meisten Zuschauenden sind sich sicher, dass sich dadurch für Jimi die Pforten zum Reality-TV auf jeden Fall öffnen.

Dann läuft Are You The One – Realitystars in Love

Der genaue Starttermin für Staffel 5 von Are You The One – Realitystars in Love ist noch nicht bekannt. Die vorigen Staffel wurden aber immer zwischen Juli und August ausgestrahlt. Deswegen ist davon auszugehen, dass sich Fans im Sommer auf neue Folgen freuen können.