Muskelkrieg mal anders: Arnold Schwarzenegger ist komplett verliebt in den Körper von Chris Hemsworth

Arnold Schwarzenegger und Marvel-Star Chris Hemsworth haben sich bei einem Netflix-Event getroffen und gemeinsam trainiert. Es klingt wie der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.

Bei Netflix-Event: Arnold Schwarzenegger lobt Chris Hemsworths Marvel-Körper

Arnold Schwarzenegger und Chris Hemsworth sind jetzt Kollegen. Nicht nur Kollegen als Stars des Action-Genres, sondern auch Kollegen als Zugpferde für Netflix. Beim großen Tudum-Event des Streamers in Brasilien haben sich beide SchauspielerBeide sind begeistert voneinander.

"Man weiß nie, wen man im Fitnesstudio so trifft", schrieb Hemsworth auf Instagram neben einem Bild von ihm und Schwarzenegger. "Was für ein Traum, mit [Arnold Schwarzenegger zu trainieren." Die Antwort seines Action-Kollegen folgte prompt in den Kommentaren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Schau, wie aufgepumpt du bist", schrieb Schwarzenegger über Hemsworths Marvel-gestählten Körper, "Die Deltamuskeln [an der Schulter]. Der Trizeps." Die gegenseitige Wertschätzung der beiden füreinander, ihre Karrieren und ihren Sport ist spürbar.

Chris Hemsworth und Arnold Schwarzenegger sind gegenwärtig die Action-Botschafter bei Netflix. Während Schwarzeneggers FUBAR um eine zweite Staffel verlängert wird, feiert Hemsworth gerade die größte Action-Rückkehr in der Geschichte des Streaming-Dienstes.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Podcast: Lohnt sich Netflix oder ist es Geldverschwendung?

Beliebte Serien werden abgesetzt, das Passwort-Teilen wird unterbunden und Preise erhöht: In dieser Podcast-Folge stellen wir uns deshalb eine Frage: Lohnt sich das Netflix-Abo noch?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir stellen die Argumente pro und kontra Netflix vor, erklären die aktuelle Preisstruktur und die Maßnahmen gegen das Teilen von Accounts. Außerdem schauen wir uns die attraktiven Inhalte an, die der Streaming-Dienst noch bietet, und gelangen so zur Antwort: Abbestellen oder nicht?

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.