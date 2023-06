Ab morgen bei Netflix: Die größte Action-Rückkehr in der Geschichte des Streaming-Diensts, in der ein Marvel-Star 123 Minuten ums Überleben kämpft

In wenigen Stunden erscheint die heiß erwartete Action-Fortsetzung Tyler Rake: Extraction 2 bei Netflix. Marvel-Star Chris Hemsworth kehrt in der Rolle des titelgebenden Soldaten zurück.

Was auf den ersten Blick wie ein generischer John Wick-Abklatsch wirkte, entpuppte sich als eine der größten Netflix-Überraschungen: Tyler Rake: Extraction avancierte 2020 zu einem der erfolgreichsten Filme in der Geschichte des Streaming-Diensts. Selbst drei Jahre später steht er noch in der Top 10 der meistgesehenen Originale.

Nun kehrt der von Chris Hemsworth verkörperte (Super-)Söldner zurück, obwohl er am Ende des ersten Teils tödlich verletzt wurde. Eine verschwommene Silhouette deutete jedoch vor dem Einsetzen des Abspanns an, dass wir noch nicht das letzte Kapitel der Tyler Rake-Saga gesehen haben. Jetzt geht die Geschichte weiter.

Ab morgen im Stream bei Netflix: Chris Hemsworth kehrt als Tyler Rake in Extraction 2 zurück

Morgen, am 16. Juni 2023, startet Tyler Rake: Extraction 2 bei Netflix. Die heiß erwartete Action-Fortsetzung wurde von Stunt-Experte Sam Hargrave inszeniert, der schon bei dem Vorgänger auf dem Regiestuhl saß und sein Können als Stuntkoordinator zuvor bei zahlreichen Marvel-Blockbustern unter Beweis stellen konnte.

Hier könnt ihr den Trailer zu Tyler Rake: Extraction 2 schauen:

Tyler Rake: Extraction 2 - Trailer (Deutsch) HD

In Extraction 2 erhält Tyler Rake eine neue Mission. Dieses Mal soll er die Familie eines georgischen Gangsters aus einem eisigen Gefängnis befreien. Unterstützung erhält er von einer alten Bekannten: Golshifteh Farahani kehrt in ihrer Rolle als Nik Kahn zurück. Darüber hinaus wartet der Film mit zwei prominenten Neuzugängen auf: Olga Kurylenko und Idris Elba gehören zum Cast der Fortsetzung.

Tyler Rake: Extraction 2 befindet sich auf dem besten Weg, zu einem der größten Action-Blockbuster des Jahres zu werden. Mit einer 21-minütigen Actionsequenz, die in einem Take – also ohne Schnitt – gedreht wurde, will Hargrave Filmen wie John Wick: Kapitel 4 und Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning Teil Eins Konkurrenz machen. Wir sind gespannt, ob er mit den Action-Größen des Kinojahres mithalten kann.

Kommt nach Extraction 2 auch Extraction 3 zu Netflix?

Offiziell angekündigt ist ein dritter Teil der Tyler Rake-Reihe noch nicht. Hargrave hat aber durchblicken lassen, dass bereits erste Story-Ideen für eine weitere Fortsetzung existieren. Auch Hemsworth signalisierte sein Interesse einer Rückkehr. Ob Extraction 3 kommt oder nicht, ist allerdings vom Erfolg des zweiten Teils abhängig.

