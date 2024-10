Arnold Schwarzenegger liebt einen seiner größten Misserfolge: Es sei die unterschätzteste Rolle seiner Karriere

Als Terminator und Conan der Barbar hat Arnold Schwarzenegger die Action-Filme der 80er geprägt. Ein finanzieller Misserfolg seiner Karriere ist laut ihm allerdings stark unterschätzt.

Arnold Schwarzenegger hat eine unvergleichliche Karriere hingelegt. Vom Bodybuilder zum Schauspieler bis zum angesehenen Politiker hat der Österreicher jedes Ziel erreicht, das er sich vorgenommen hat. Nicht nur als Terminator wurde er zur Ikone des Action-Films. Bei so vielen Rollen und einer so langen Zeit war natürlich nicht jedes Projekt ein großer Hit. Doch es gibt einen Film, der seiner Meinung nach wirklich unterschätzt wurde. Wobei diese Perle inzwischen auch ihre Fans gefunden hat.

Schwarzenegger ist sich sicher: Der Misserfolg von Last Action Hero ist auf politische Gründe zurückzuführen

Mit dem Hollywood Reporter hat der Schauspieler über seine Karriere sowie Erfolge und Misserfolge gesprochen. Darin zeigte Arnie sich auch von einer verletzlicheren Seite. In dem Interview wurde auch die Frage gestellt, welche Rolle am meisten unterschätzt wurde. Für Schwarzenegger gab es dabei eine eindeutige Antwort: Jack Slater in Last Action Hero. Weshalb der Film floppte, ist für ihn jedoch keine Frage der Qualität, sondern der Politik.

Er wurde zerrissen, bevor ihn jemand sah. Es war buchstäblich ein politischer Angriff, weil ich für [den ehemaligen Präsidenten George H.W. Bush] warb, aber Bill Clinton gewann.

Schaut hier noch einen Trailer zu Last Action Hero:

Last Action Hero - Trailer (Deutsch) HD

Last Action Hero spielte laut Box Office Mojo weltweit 137 Millionen US-Dollar ein. Davon generierte der Film mehr als 60 Prozent im Ausland. Bei einem Budget von 85 Millionen wurde er als Flop eingeordnet, weil er auf dem Heimmarkt nur 50 Millionen einspielte.

Arnold Schwarzenegger liebt Last Action Hero trotzdem

Überzeugt ist Schwarzenegger bis heute von dem Streifen. Unterstützt sieht er seine Meinung von den Einnahmen, die der Film auch heute, mehr als 20 Jahre später, noch generiert:

Last Action Hero war großartig - er war nicht fantastisch, aber er wurde unterschätzt. Jetzt sehen ihn mehr und mehr Leute und sagen: ‘Ich liebe diesen Film’. Ich bekomme die restlichen Schecks, also weiß ich, dass es wahr ist.

Auch heute mögen nicht alle der Meinung sein, dass Last Action Hero ein großartiger Film war. Aber wenig Filme schaffen es, gleichzeitig eine Parodie als auch ein guter Vertreter des eigenen Genres zu sein. Und Last Action Hero schafft diesen Spagat mit Bravour. Abgesehen davon - wer hätte nicht gerne eine komplette Version von Hamlet aus dem Trailer im Film gesehen?