Arnold Schwarzenegger wird zum "Action-Chef" bei Netflix: Jetzt kommandiert er Henry Cavill und Chris Hemsworth herum

In wenigen Tagen startet die erste Action-Serie mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle bei Netflix. Jetzt bezieht der Schauspieler sogar eine neue Position bei dem Streaming-Dienst.

Arnold Schwarzenegger kommt zu Netflix. Seit Wochen bewirbt der Streaming-Dienst den Start von Fubar. Das jüngste Promo-Video geht sogar noch einen Schritt weiter und ernennt Schwarzenegger kurzerhand zum Action-Chef bei Netflix. Als Chief Action Officer wacht er nun über die neuen Action-Kracher des Streaming-Diensts.



Ganz ernst gemeint ist das natürlich nicht. Mit einem Augenzwinkern verweist das Video auf Schwarzeneggers beachtliche Karriere, die Action-Meisterwerke wie Predator, Terminator und True Lies umfasst. Jetzt gibt er bei Netflix den Ton und kommandiert den Nachwuchs herum, allen voran Henry Cavill und Chris Hemsworth.

Arnold Schwarzenegger stellt die Action-Highlights mit Henry Cavill und Co. bei Netflix vor

Neben Fubar wartet Netflix dieses Jahr mit einigen weiteren Action-Filmen und -Serien auf. Bereits erschienen sind The Night Agent und The Mother. Schon bald gesellen sich die folgenden drei Kracher dazu:

Tyler Rake: Extraction 2 mit Chris Hemsworth erscheint am 16. Juni 2023



The Witcher Staffel 3 mit Henry Cavill erscheint am 29. Juni 2023



Heart of Stone mit Gal Gadot erscheint am 11. August 2023



Hier könnt ihr euch das Netflix-Video mit Schwarzenegger anschauen:

Arnold Schwarzenegger: Chief Action Officer (English) HD

Darüber hinaus fallen im Video zwei weitere Titel: The Brothers Sun mit Michelle Yeoh und Lift mit Kevin Hart. Wann die Actionfilme genau bei Netflix erscheinen, wird allerdings nicht verraten. Dafür bekommen wir die ersten bewegten Bilder zu sehen.

Wann startet Fubar mit Arnold Schwarzenegger bei Netflix?

Fubar startet am 25. Mai 2023 bei Netflix. Die 1. Staffel umfasst insgesamt acht Episoden. Und das ist noch nicht alles: Am 7. Juni 2023 schickt Netflix die Doku-Serie Arnold hinterher, die in drei Episoden die Karriere der Action-Legende beleuchtet.

