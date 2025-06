Arnold Schwarzenegger zahlt Warner Bros. seit 27 Jahren einen Dollar, um das mythische Objekt aus einem seiner am schlechtesten bewerteten Filme zu behalten

Ein Superhelden-Blockbuster mit Arnold Schwarzenegger zählt zu den schlechtesten seines Genres. Das Kostüm aus dem Film gefiel Arnie aber so sehr, dass er es für einen Deal weiter behalten hat.

Spätestens seit der Dark Knight-Trilogie von Christopher Nolan ist Batman als Kinoheld in der öffentlichen Gunst wieder deutlich gestiegen. Zuvor war der Dunkle Ritter in den 90ern durch deutlich weniger beliebte Verfilmungen in unangenehmer Erinnerung geblieben. Gemeint sind Batman Forever und Batman & Robin, von denen vor allem Letzterer heute für die meisten nur noch als lächerliche Trash-Granate zu gebrauchen ist.

In dem Joel Schumacher-Film war unter anderem Arnold Schwarzenegger als Bösewicht Mr. Freeze zu sehen. Obwohl der Terminator-Star heute kaum noch über den Blockbuster spricht, konnte er sich von dem Kostüm seiner Figur bis heute nicht trennen.

Arnold Schwarzenegger hat Kostüm aus Batman-Film mit einem Deal bis heute behalten

Unsere internationale Schwesternseite AdoroCinema hat vor einigen Monaten ein Hollywood Reporter-Interview mit dem Filmproduzenten Peter Macgregor-Scott von 2015 entdeckt. Darin verriet dieser, dass Arnie das Mr. Freeze-Kostüm aus Batman & Robin so sehr mochte, dass er sich für einen speziellen Deal mit dem verantwortlichen Studio Warner Bros. die Eigentümerschaft daran sicherte:

Die Schauspieler:innen würden gerne mit alle möglichen Dinge mitnehmen, und wir müssen sehr darauf achten, dass das auf ein absolutes Minimum beschränkt bleibt. Arnold Schwarzenegger wollte ein Kostüm von Mr. Freeze. Es ging bis ganz nach oben zum Studio. Er musste einen Vertrag unterschreiben, und ich glaube, er zahlt 1 Dollar pro Jahr, um das Kostüm auszuleihen.

Schaut hier mal wieder den Trailer zu Batman & Robin:

Batman & Robin - Trailer (Deutsch)

George Clooney schämte sich jahrelang für Batman & Robin

Während sich Arnie ein Stück des umstrittenen Batman-Blockbusters sicherte, will Hauptdarsteller George Clooney lieber gar nicht mehr daran denken. Als Gast in der Graham Norton Show entschuldigte er sich nochmal öffentlich bei den Comic-Fans:

Ich entschuldige mich immer für Batman & Robin. [...] Lasst es mich so sagen, ich dachte wirklich ich hätte das Franchise zerstört, bis es jemand anderes Jahre später ganz anders zurückgebracht hat. Ich dachte damals, es wäre eine wirklich gute Karriereentscheidung. Nun, das war es nicht.

Falls ihr jetzt doch neugierig geworden seid oder Batman & Robin als Trash-Spaß mal wieder schauen wollt, könnt ihr den DC-Film bei Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flat ist er derzeit nirgends verfügbar.

Dieser Artikel erschien erstmals in ähnlicher Form im September 2024 auf Moviepilot.