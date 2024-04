“Ich dachte, ich hätte das Franchise zerstört”: George Clooney schämte sich jahrelang für 230-Millionen-Blockbuster

George Clooney schlüpfte 1997 für Batman & Robin in die Rolle des berühmten dunklen Ritters. Die Entscheidung bereute er noch Jahre später und entschuldigte sich bei den Fans.

Über die Jahre haben sich schon viele Schauspieler das dunkle Fledermaus-Cape von Comic-Rächer Batman übergeworfen. So ist Christian Bale aus der Rolle in Christopher Nolans ikonischer Dark Knight-Trilogie nicht mehr wegzudenken, während Michael Keaton Ende der 1980er Jahre für Tim Burtons Adaption vor der Kamera stand und wir in jüngeren Verfilmungen Ben Affleck und Robert Pattinson in der Rolle sahen.

Doch schlüpfte auch George Clooney 1997 unter der Regie von Joel Schumacher (Flatliners) in die Rolle des dunklen Ritters und war an der Seite von Uma Thurman und Arnold Schwarzenegger in Batman & Robin zu sehen - eine Entscheidung, auf die Clooney auch heute noch äußerst schlecht zu sprechen ist. So verriet der Ocean's 11-Star in der Graham Norton Show , dass er über Jahre hinweg glaubte, das Franchise mit seinem Auftritt ein für allemal zerstört zu haben.

George Clooney entschuldigte sich für Batman & Robin bei den Fans

Wie George Clooney im Gespräch erklärte, habe er seine Flitterwochen im Jahr 2014 für einen Auftritt bei der ComicCon unterbrechen müssen, da er seinen Film Tomorrowland bewerben sollte. Dort nutzte er prompt die Gelegenheit, sich bei den Fans für Batman & Robin zu entschuldigen – der auch bei Rotten Tomatoes einen unterirdischen Score von 12 Prozent positiver Kritiken verzeichnet:

Ich entschuldige mich immer für Batman & Robin. [...] Lasst es mich so sagen, ich dachte wirklich ich hätte das Franchise zerstört, bis es jemand anderes Jahre später ganz anders zurückgebracht hat. Ich dachte damals, es wäre eine wirklich gute Karriereentscheidung. Nun, das war es nicht.

Warner Bros. Alicia Silverstone, George Clooney und Chris O'Donnell in Batman & Robin

Tatsächlich kehrte George Clooney ganze 26 Jahre nach seiner Batman-Performance noch einmal als dunkler Ritter auf die große Kinoleinwand zurück und hatte 2023 einen Gast-Auftritt im DC-Flop The Flash. Das sei für Clooney jedoch eine einmalige Sache gewesen – so verriet er vergangenen Dezember, dass es "nicht genug Drogen dieser Welt" geben würde, um ihn zu einer umfangreicheren Rückkehr als Batman zu bewegen.

Wo könnt ihr Batman & Robin sehen?

Wenn ihr euch einmal selbst von George Clooneys Karriere-Ausrutscher überzeugen wollt, dann habt ihr aktuell auf Amazon Prime Video die Chance dazu. Dort findet ihr Batman & Robin kostenlos im Streaming-Abo.

