Couple Challenge-Fans rechnen mit Dilara Kruse ab: "Einfach unterirdisch"

Bei Couple Challenge gibt es keine Folge ohne Drama oder Intrigen. Eine Promi-Dame ist den Fans ein besonderer Dorn im Auge.

Gerade erst startete Staffel 4 von #CoupleChallenge auf RTL und RTL+. Nach nur zwei Folgen ist in dem Reality-Format schon so viel Drama passiert, dass man als Zuschauer:in schon gar nicht mehr hinterherkommt. Eine Kandidatin bleibt den Fans aber im Kopf: Dilara Kruse. Sie hat sich mit ihrem Verhalten besonders hervorgehoben – im negativen Sinne.

#CoupleChallenge: Dilara Kruses Benehmen lässt zu wünschen übrig

Bei #CoupleChallenge kann man nur als Duo antreten. Ob Liebespaar, Verwandtschaft oder Freunde – Hauptsache zu zweit. Dilara Kruse nimmt mit ihrer Freundin Roaya Soraya teil und stellt schon zu Beginn der Show klar, welche Art von Freundin sie ist.

Neben Dilara wirkt Roaya fast wie ein Fangirl der Spielerfrau. Während Roaya in Einzelinterviews kaum zu Wort kommt, gibt sie ihrer Freundin auch noch ständig Komplimente – die natürlich nicht erwidert werden. Noch dazu macht Dilara in einem Gespräch deutlich, dass Roaya nicht zu ihren "besten Freunden" gehöre und das solle ihr bewusst sein. Sichtlich eingeschüchtert, ist Roaya nur am Nicken und gibt keine Widerworte. Was Dilara aber besonders wichtig zu sein scheint: Sie betont immer wieder, dass sie an der Show nur teilnehme, um Roaya zu unterstützen. Denn die wolle unbedingt ins Fernsehen.

Neben dem Verhalten gegenüber ihrer Teampartnerin versucht Dilara aber auch bei den anderen Duos immer wieder mitzumischen. Sie will die anderen gegeneinander aufstacheln, spinnt Intrigen und Allianzen. Dass sie damit nicht weit kommt, zeigte die letzte Nominierung. Prompt landeten Dilara und Roaya in der Exit-Challenge.

Fans sind genervt von Dilara Kruse

Nicht nur bei ihren Mitstreiter:innen kam Dilaras Performance nicht gut an. Auch die Fans sind genervt von der ehemaligen Promi Big Brother-Kandidatin. Auf Instagram teilen sie ihre Meinung zur Frau von Max Kruse ungefiltert:

Unfassbar wie Dilara ihre 'Freundin' vorführt, mit Aussagen, wie 'Ich bin nur wegen dir hier, weil Du uns TV willst' und 'Du bist nur eine Freundin, gehörst nicht zu meinen besten Freundinnen'. Wow, gehts noch???

Und:

Hä, Dilara spricht schon die ganze Nominierung ab und plant für jeden und sagt, was die tun sollen. Und wenn sie das nicht tun, haben die anderen sich abgesprochen? Ich glaube, ich bin im falschen Film.

Andere User:innen bezeichnen Dilaras Verhalten als "einfach unterirdisch" und viele seien geschockt gewesen.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft #CoupleChallenge

Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge #CoupleChallenge um 20:15 Uhr bei RTL2. Eine Woche im Voraus gibt es die jeweilige Folge bereits bei RTL+ zum Streamen verfügbar.