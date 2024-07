Atemlose Sci-Fi-Serie komplett auf Amazon Prime: 7 Staffeln lang jagt ein Twist den nächsten

In dieser Zukunft kann es jeden treffen: Bei Amazon Prime gibt es alle Staffeln einer temporeichen Science-Fiction-Serie mit bitterem Überlebenskampf.

Lost trifft auf Game of Thrones: In der Science-Fiction-Serie The 100 wurde die Erde infolge einer Atomkatastrophe in ein gefährliches Endzeitszenario verwandelt. Daraus bilden sich unterschiedliche Gesellschaftsformen. Und sie alle wollen nur eines: überleben.

Wer sich in eine richtig starke Genre-Serie über mehrere Staffeln hinweg vertiefen will, dem lege ich die 100 Folgen von The 100 ans Herz. Die Serie gibt es nämlich im Komplettpaket bei Amazon Prime Video.

7 Staffeln voller epischer Schwertkämpfe und erschreckender Zukunftstechnologien: Darum geht’s in The 100

97 Jahre nach einer globalen Atomkatastrophe hat sich ein Teil der Menschheit auf eine Raumstation geflüchtet. Um herauszufinden, ob die Erdoberfläche wieder bewohnbar ist, werden 100 jugendliche Strafgefangene, darunter die gutherzige Clarke Griffin (Eliza Taylor), in einem gnadenlosen Experiment auf den einstigen Heimatplaneten geschickt.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu The 100 Staffel 1 an:

The 100 - S01 Trailer 2 (English) HD

Die Erde erweist sich als lebensbedrohliche Falle: Schnell geraten die Jugendlichen aneinander, denn trotz ihrer gemeinsamen Mission verfolgen sie alle individuelle Ziele. Die eigentliche Bedrohung zeigt sich jedoch erst noch: Es gibt überlebende Erdenbewohner:innen, Grounders genannt. Und die sind alles andere als begeistert von den "Sky People" aus dem Weltraum.

Die Teenager:innen befinden sich zwischen einem gnadenlosen Überlebenskampf und dem vorsichtigen Versuch, gemeinsam eine bessere Welt aufzubauen. In den 100 Folgen konzentriert sich The 100 stark auf die Grundprämisse: Ist ein friedliches Zusammenleben möglich? Und sie scheut sich nicht vor blutigen Antworten.

Sci-Fi bei Amazon: The 100 ist die blutrünstigste moralische Grauzone seit Game of Thrones

The 100 basiert auf der gleichnamigen Buchreihe * der Autorin Kass Morgan. Die auftretenden Figuren entwickeln sich wie ihre Roman-Vorbilder schnell zu vielschichtigen Charakteren, deren Stärken und Schwächen die temporeiche Handlung vorantreiben. The 100 lebt von der Beziehungsdynamik der facettenreichen Figuren. Allianzen entstehen und scheitern, es wird geliebt, gehasst und gemordet. Wer sich auf die von Jason Rothenberg entwickelte Serie einlässt, betritt eine 7 Staffeln andauernde moralische Grauzone.

Amazon Prime Video The 100

Das genüssliche Intrigenspiel, das sich zwischen den einzelnen Fraktionen entspinnt, lässt an den blutigen Fantasy-Erfolg Game of Thrones denken. In dem feindlichen Szenario, das die Teenager:innen auf der Erde vorfinden, könnte jeder Augenblick der Letzte sein. Immer wieder müssen sie sich mit der Frage auseinandersetzen, ob man seine Menschlichkeit im Angesicht grausamer Entscheidungen bewahren kann.

Es gelingt der Sci-Fi-Serie, atmosphärisch an vergangene TV-Größen anzuknüpfen. Ähnlich wie bei der Mystery-Kultserie Lost werden Clarke und ihre Mitstreiter:innen mit düsteren Geheimnissen konfrontiert, die sie ergründen müssen, wenn sie überleben wollen.

Wo gibt es The 100 zu streamen?

Die Serie feierte ihre Premiere am 19. März 2014 bei The CW und ist im Abo von Amazon Prime enthalten. Dort findet ihr die komplette Serie mit allen 100 Folgen in 7 Staffeln. Bei anderen Anbietern wie Apple TV, dem Maxdome Store und MagentaTV gibt es die Serie nur gegen Aufpreis.

