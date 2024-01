Attraktives Nintendo Switch Bundle im Angebot: 2er-Set-Controller mit ausgewähltem Spiel für nur 99 Euro

Die Nintendo Switch gehört zu den beliebtesten Konsolen für Groß und Klein, auch die Spiele von Super Mario decken eine breite Zielgruppe ab. Jetzt gibt es ein günstiges Bundle, in dem zwei bunte Controller und eins von fünf Spielen enthalten sind.

Bei MediaMarkt gibt es gerade tolle Angebote für Nintendo Switch-Fans. Die Joy-Controller im 2er-Set * sind um 10 Euro reduziert, doch scrollt ihr auf der Seite nach unten, findet ihr verschiedene Bundle-Optionen, mit denen ihr nochmal Geld sparen könnt. Bei der ersten habt ihr die Auswahl zwischen einem von fünf Spielen, die regulär zwischen 45 und 60 Euro kosten. Alles zusammen ist für einen Fixpreis von 99 Euro erhältlich. Einige Spiele sind zwar zurzeit auch grundsätzlich reduziert, trotzdem spart ihr im Bundle durchschnittlich 20 Euro.



Nintendo Switch Joy-Con 2er-Set Controller + Spiel für 99 Euro Deal Zum Deal

Nintendo Switch: Das sind die Bundle-Kombinationen mit Super Mario

Bei den Spielen habt ihr die Auswahl zwischen fünf Super Mario Hits. Mit WarioWare: Move It! * kommt Bewegung ins Spiel. Ihr müsst bei über 200 schnellen Minispielen mit den Joy-Con-Controllern tanzen, wackeln, boxen, schütteln. Bis zu vier Spieler:innen können im lokalen Party-Modus mitspielen. Apropos Party: Wild wird es auch mit Super Mario Party * Der Klassiker wurde durch die Switch neu aufgelegt. Tretet in verschiedenen Minispielen gegeneinander an, sammelt Münzen und tauscht sie gegen Sterne und Items ein.

MediaMarkt Lasst die Würfel rollen und sammelt Sterne in Minispielen bei Mario Party.

Ein ähnliches Spielprinzip bietet Mario Party Superstars *, nur dass ihr hier im Vergleich zum Vorgänger 20 Minigames mehr habt. Auch müssen die Charaktere nicht mehr im Laufe des Spiels freigeschaltet werden, sondern stehen von Anfang an zur Verfügung. Eine Bewegungskontrolle gibt es bei Mario Party Superstar nicht, dafür könnt ihr euren Spielstand im Verlauf einer Partie abspeichern und später dort weitermachen. Super Mario Party hat diese Funktion nicht.

Jump&Run-Fans sollten Super Mario 3D World + Bowser's Fury * im Bundle auswählen. Hier müsst ihr die Feenprinzessin aus Bowsers Fängen befreien. Doch ihr spielt nicht nur Mario, sondern habt mehrere beliebte Figuren zur Auswahl, die unterschiedliche Fähigkeiten besitzen. Wählt also den Charakter, der zu den Anforderungen passt. Last but not least steht als fünfte Möglichkeit Mario Kart 8 Deluxe * zur Auswahl. Die neueste Version des Fun-Racers eignet sich für Anfänger:innen und Profis, da die Schlau-Steuerung bei Neulingen dafür sorgt, dass sie nicht aus der Kurve fliegen.

Weitere Bundle-Optionen mit dem Joy-Con

Für den Komplettpreis von 117 Euro erhaltet ihr die Joy-Con Controller im 2er-Set und erhaltet eines von den folgenden drei Spielen: Super Mario Bros. Wonder *, Animal Crossing: New Horizons * und Hogwarts Legacy *. Alle Spiele sind auch einzeln im Sale erhältlich.

Wer erstmal keinen Spiele-Nachschub braucht, kann sich auch für ein Bundle mit einer zusätzlichen 128 GB Speicherkarte oder einer PlusGarantie für drei Jahre entscheiden. Auch wenn ihr auf den Seiten der einzelnen Spiele seit, die wir hier verlinkt haben, werden immer wieder unterschiedliche Bundles angeboten, auf die sich ein Blick lohnt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.