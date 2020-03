Auch Stranger Things: Netflix stoppt Produktion zu allen Filmen und Serien

Auch Netflix schließt sich den Coronavirus-Vorsichtsmaßnahmen an und stoppt die Produktion von Filmen und Serien in Nordamerika. Betroffen ist zum Beispiel die 4. Staffel Stranger Things.

Die Flut der momentanen Coronavirus-Meldungen ist auch im Film- und Serienbereich kaum noch zu überblicken. Praktisch jedes große Studio verschiebt momentan die Veröffentlichungstermine anstehender Filme oder stoppt gerade stattfindende Produktionen vorzeitig.

Auch der Streaming-Sektor wird von den Auswirkungen der Pandemie getroffen und muss jetzt Konsequenzen ziehen. Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Netflix jetzt die Produktion von allen Filmen und Serien in Nordamerika (USA und Kanada) vorerst eingestellt.

Die Auswirkungen des Coronavirus auf Kino und Streaming geraten außer Kontrolle

Noch am Freitag verkündete Netflix, dass die Vorbereitungen und laufenden Produktionen zu allen Filmen und Serien in Nordamerika für mindestens 2 Wochen gestoppt werden. Betroffen sind dabei unter anderem die 4. Staffel von Stranger Things und die finale 7. Staffel von Grace and Frankie.

Netflix ist aber nur ein Teil des riesigen Systems, das im Moment durch den Coronavirus erschüttert wird. Auch viele weitere TV-Sender und Konzerne wie CBS, NBC, Apple und Warner stellen die Produktionen unzähliger Serien für mindestens 2 Wochen ein.

© Netflix Grace and Frankie

Nachdem bereits viele Starttermine für 2020 verschoben worden sind, wird die derzeitige Situation auch noch weitreichende Folgen bis ins Jahr 2021 nach sich ziehen. Während viele Kinos aktuell schon den Betrieb vorzeitig einstellen und schließen mussten, wodurch mit massiven Schäden zu rechnen ist, dürften auch viele festgelegte Starttermine von 2021 noch Änderungen erfahren.

Wie empfindet ihr die momentanen Coronavirus-Auswirkungen auf Filme und Serien aller Art?