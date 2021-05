Auf dem neuen Thor 4-Bild guckt Chris Hemsworth wieder so, als hätte Captain America ihm den Hammer geklaut

Thor 4 ist gerade der Gute-Laune-Dreh schlechthin in der Welt. Chris Hemsworth liefert uns einen neuen Einblick in die Marvel-Party - und schaut dabei blöd aus der Wäsche.

Wir haben neue Party-Pics vom derzeit wohl lässigsten Dreh der Welt, Thor 4: Love and Thunder. Die verrückten Hühner Taika Waititi (Regisseur) und Chris Hemsworth (Hauptdarsteller) posen für ein natürlich nicht ganz ernst gemeintes Kinoposter in den Selfie-Stick.

Thor im Mondo-Stil: Bei Amazon für 32,99 Euro *

Hemsworth schreibt:

Sie haben das Budget für das offizielle Thor 4-Poster wirklich gestreckt, aber die Message ist eindeutig: Viel Liebe und viel Donner. Das Album kommt ... bald ... wieder.

Neues Thor 4-Bild: Was will Chris Hemsworth mit seinem Blick ausdrücken?

Auffällig: Chris Hemsworth und seine extrem gesättigten Gesichtsfarben wollen vermutlich ernst und episch gucken, er wirkt aber eher geschockt und/oder brüskiert, als hätte ihm jemand den geliebten Mjölnir-Hammer weggenommen.



Sein Ausdruck erinnert an die berühmte Szene in Avengers 2: Age of Ultron, als beim Partyspiel "Versuch den Mjölnir anzuheben" der Hammer unter Steve Rogers Griff tatsächlich erzitterte, worauf Thors Lächeln glatt einfror. Der Kreis der "Würdigen" ist den letzten Jahren stetig angewachsen und wird nach Thor 4 auch Natalie Portman (Jane Foster) umfassen.

© Marvel/Disney/Buzzfeed Thor in der Hammer-Szene

Wahrscheinlich sind Hemsworth die gemäßigten Gesichtszüge einfach ein wenig entgleist. Schräge Bilder wie diese erreichen uns regelmäßig, beim Thor 4-Dreh herrscht gute Laune, die Beteiligten haben die Zeit ihres Lebens und Chris Hemsworth offenbar auch.



Am 5. Mai 2022 startet Thor 4 in den Kinos.

