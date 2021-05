Natalie Portman fliegt ins Weltall: Verrückte Thor 4-Theorie ist gar nicht unwahrscheinlich

Wie wird Natalie Portman zu Mighty Thor? Die große Thor 4-Frage könnte eine Fantheorie beantworten - sie dreht sich um Jane Foster und Captain America auf dem Mond.

Natalie Portmans Jane Foster wird in Thor 4: Love and Thunder die Nachfolge von Chris Hemsworths Donnergott antreten - so viel ist sicher. Aber auch wenn ein Set-Video schon den meisterwarteten Moment des MCU-Krachers zeigen könnte, wissen Marvel-Fans doch noch nichts Genaueres über die Art der Ablösung.

Laut Comic-Vorlage wird der Heldenwechsel eingeläutet, indem sich Foster des Götterhammers Mjölnir als würdig erweist und ihn aufheben kann. Eine Fantheorie auf Reddit erklärt jetzt, wie sie überhaupt an den mythischen Prügler kommt - schließlich ist er eigentlich zerstört.

Thor 4-Fantheorie: Natalie Portman und Captain America im Weltall

Für alle, die Avengers: Endgame nicht mehr ganz so gut im Kopf haben: Thor borgt sich dort von seiner 2013er Version den Hammer aus, da Mjölnir in der Original-Timeline von seiner Schwester Hela zerstört wurde. Captain America bringt den Hammer am Ende des Films zurück in die 2013-Zeitlinie. Das bedeutet, dass sich Jane Foster mit zwei Mjölnirs würdig erweisen kann:

Dem 2013-Mjölnir (falls Cap ihn nicht zurückgebracht hat)

Dem zersplitterten Mjölnir der Original-Linie

© Disney Captain America bringt Mjölnir in seine ursprüngliche Zeit zurück

In dieser Theorie geht es um die 2013er-Version

Wie Jane an den Mjölnir von 2013 gelangt, erklärt die Fantheorie folgendermaßen: Captain America könnte bei seinem Vorhaben gescheitert sein und Mjölnir auf den Mond gebracht haben. Was zunächst völlig absurd klingt, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich - und wurde womöglich schon in einer Folge The Falcon and the Winter Soldier angeteasert.

Falcon & Winter Soldier-Übergabe: Captain America 4 kommt

Dort existieren zu Original-Cap Steve Rogers' Verbleib nämlich verschiedene Verschwörungstheorien. Eine davon besagt, dass er sich angeblich auf dem Mond aufhalten soll. Das wäre weit hergeholt, würde die Comicvorlage für Thor 4 nicht daran anschließen.

Natalie Portman findet Mjölnir auf dem Mond

In den Comics von Autor Jason Aaron prügelt sich Thor nämlich mit einem greisen Nick Fury auf dem Mond (lange Geschichte). Dabei verrät Fury dem Odinssohn ein Geheimnis, das ihn die Fähigkeit verlieren lässt, Mjölnir zu führen. Der Götterhammer fräst sich umgehend in die Mondoberfläche und bleibt dort, da ihn niemand - auch nicht Thorvater Odin - aufheben kann.

© Marvel Comics Auf dem Mond: Thor kann Mjölnir nicht anheben

Aber während sich Thor frustriert und hammerlos durch die Weltgeschichte prügelt, findet Mjölnir einen neuen Besitzer - und der Name Thor eine neue Trägerin. Jane Foster erscheint als Mighty Thor auf der Mondoberfläche und hebt den Götterhammer gen Weltall.

Natalie Portman auf dem Mond: Wie wahrscheinlich ist die Thor 4-Theorie?

Die Frage um den Verbleib von Mjölnir, die Cap-Verschwörungstheorie und Jane Fosters Thor-Antritt ließen sich so verbinden. Zwar scheint die Theorie verrückt - aber Thor 4 verspricht ohnehin, einer der verrücktesten und womöglich besten Marvel-Filme aller Zeiten zu werden. Ein Kritikpunkt ist vielmehr, dass sich die Theorie zu sehr auf die Comic-Vorlagen und zu wenig auf das MCU stützt.

© Marvel Comics Jane Foster hebt den Hammer von der Mondoberfläche

Passt die Theorie ins MCU?

Wie The Falcon and the Winter Soldier ausreichend klar gemacht hat, ist nur wenig im MCU so heilig und wichtig wie das Vermächtnis von Steve Rogers. Seinen ehrwürdigen Abgang jetzt noch mit einer komplexen Mond-Geschichte zu modifizieren, wirkt unpassend.

Es bliebe außerdem die Frage, warum Rogers den Götterhammer ausgerechnet auf den Mond gebracht haben soll (und wie er das so ohne Weiteres überhaupt geschafft hat). Hier scheint die Fantheorie die Nick Fury-Storyline aus der Comic-Vorlage aussparen zu wollen, ohne sie durch eine plausible MCU-Alternative zu ersetzen.

Wie genau Jane Foster an den Götterhammer gerät, werden wir also womöglich erst zum Kinostart von Thor 4 am 5. Mai 2022 erfahren. Zu sehen, wie Natalie Portman in der Schwärze des Weltalls Mjölnir aus dem Mondstaub zieht, wäre allerdings eine grandiose Szene in einem ohnehin an Schauwerten keinesfalls armen Film.

