Auf den neuen Bond-Star müssen wir noch lange warten: Dann soll Regisseur Denis Villeneuve mit dem Casting beginnen

Der große James Bond-Neustart hat seinen Regisseur gefunden. Doch wer wird die Hauptrolle spielen? Ein Hollywood-Insider verrät, wie die Produktionsgeschichte weitergeht.

Fünf Regisseure waren im Rennen um Bond 26, darunter spannende Namen wie Edgar Wright und Paddington-Mastermind Paul King. Selbst einer der Nolan-Brüder hatte es auf die Liste von Amy Pascal und David Heyman geschafft, die seit Anfang des Jahres die James Bond-Reihe unter dem Dach von Amazon MGM betreuen.

Seit gestern wissen wir, dass niemand Geringeres als Dune-Regisseur Denis Villeneuve den nächsten James Bond-Film inszeniert – ein Regie-Coup, der in ganz Hollywood für Aufsehen sorgt. Aber wie sieht es um den nächsten Bond-Darsteller aus? Ein neuer Hintergrundbericht schlüsselt die bevorstehenden Stationen auf.

James Bond 26: So geht die Produktion des Neustarts weiter

Der gut vernetzte Scooper Jeff Sneider hat von seinen Quellen interessante Infos zum Bond-Engagement von Denis Villeneuve und dem Status quo der Produktion erfahren. In seinem Newsletter The InSneider verrät er u.a., welcher Regisseur das Angebot erhalten hätte, wenn Villeneuve abgelehnt hätte. Der aus Deutschland stammende Edward Berger (Im Westen nichts Neues) befand sich auf Platz 2 der Wunschliste.

Weiter erklärt Sneider:

Mir wurde gesagt, dass der derzeitige Plan vorsieht, dass Amazon MGM einen Co-Autor anheuert, der den nächsten James-Bond-Film auf der Grundlage von Villeneuves Idee schreiben wird, während der Regisseur an Dune: Messiah arbeitet. Sobald dieser Film fertiggestellt ist, wird Villeneuve den Entwurf seines Co-Autors überarbeiten, bevor er mit dem Casting beginnt.

Vom Casting des nächsten James Bond sind wir also noch ein ganzes Stück entfernt. Pascal und Heyman wollen offenbar sichergehen, dass der Neustart der Reihe aus kreativer Sicht komplett steht, ehe man sich auf einen neuen Hauptdarsteller einigt, der dann womöglich gar nicht in das künstlerische Konzept passt.

Die nächste große Frage lautet also: Wer ist Villeneuves Co-Autor für Bond 26? Hier war die Gerüchteküche bisher überraschend ruhig. Möglich wäre es, dass der Frankokanadier einen Namen mitbringt, mit dem er in der Vergangenheit bereits zusammengearbeitet hat, etwa Jon Spaihts, der in beide Dune-Filme involviert war.

Zumindest zwei Drehbuchautoren werden vermutlich nicht im Abspann auftauchen: Neal Purvis und Robert Wade, die seit 1999 an jedem James Bond-Film mitgearbeitet haben. Purvis und Wade waren enge Vertraute des alten Produzent:innen-Duos Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, die die Reihe nun abgegeben haben.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu James Bond 26 im Überblick

Wann startet Denis Villeneuves James Bond 26 im Kino?

Wenige haben mit Villeneuves Engagement gerechnet, da dieser sehr teuer ist und einen sehr vollen Terminkalender hat. Vorerst stehen für ihn die Dreharbeiten zu Dune: Messiah auf dem Plan, die noch diesen Sommer beginnen sollen. Damit könnte die Produktion von Bond 26 vermutlich erst 2026 starten. Den nächsten 007 sollten wir also frühestens 2027, wenn nicht sogar erst 2028 auf der großen Leinwand erwarten.