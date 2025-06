5 Regisseure im Rennen um James Bond 26: Sogar Denis Villeneuve und ein Nolan sind dabei

Die Regieauswahl für James Bond 26 ist gerade sehr spannend geworden. Sogar einer der Nolan-Brüder befindet sich im Rennen um den begehrten Posten beim Neustart der Agentenreihe.

Der nächste James Bond-Film kommt. Sehr viel mehr Details sind bis dato über das 007-Reboot allerdings nicht bekannt. Das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass Amy Pascal und David Heyman als Produzenten des sechsten Neustarts fungieren. Doch wer den neuen Film in Szene setzt – da existieren viele Fragezeichen.

Für einen Moment sah es so aus, als würde Alfonso Cuarón auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Ausgehend von den jüngsten Gerüchten, ist das aber nicht länger der Fall. Cuarón hat sich scheinbar selbst aus dem Rennen genommen. Stattdessen kreisen nun fünf andere große Hollywood-Namen um das streng geheime Projekt.

Diese 5 Regisseure pitchen ihre Ideen für James Bond 26

In seinem neuesten Newsletter bei Puck listet der gut vernetzte Brancheninsider Matthew Belloni folgende Regisseure in Verbindung mit Bond 26 auf:

Das ist eine interessante Auswahl, weil es sich um fünf sehr unterschiedliche Filmemacher handelt. Bevor wir die einzelnen Namen kurz durchgehen, sei trotzdem nochmal betont, dass es sich vorerst nur um Gerüchte und keine offiziellen Informationen handelt.

Edward Berger wurde bereits letztes Jahr im Sommer als Bond-Kandidat gehandelt, als sich das Franchise noch unter der kreativen Kontrolle von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson befand. Der deutsche Regisseur konnte international mit dem Oscar-Film Im Westen nichts Neues und diversen Serien für Aufmerksamkeit sorgen. Laut Gerüchten war er auch für Franchises wie Bourne und Ocean's im Gespräch.

Denis Villeneuve dürfte das wohl größte und gefragteste Regie-Kaliber in der Liste sein. Mit seinen Dune-Filmen lieferte er zwei der gehyptesten Hollywood-Blockbuster der vergangenen Jahre ab. Zuvor brachte er den Blade Runner auf die Leinwand zurück und begeisterte mit Filmen wie Arrival, Sicario und Prisoners. Sci-Fi und Thriller sind seine Fachgebiete. Zudem verfügen seine Filme über einen unverkennbaren Look.

Edgar Wright bewegt sich aktuell zwar nicht mehr auf einer so großen Hype-Welle, hat dank der Cornetto-Trilogie (Hot Fuzz, Shaun of the Dead und The World's End) bei Filmfans aber auf ewig einen Stein im Brett. Wrights Filme warten oft mit sehr viel Humor, lässiger Action und starken Figuren auf. Im Hinblick auf sein Schaffen ist Baby Driver der Film, der einem Action-Abenteuer à la Bond am nächsten kommt.

Jonathan Nolan ist der Bruder von Christopher Nolan, den sich viele Fans eigentlich seit Jahren als Bond-Regisseur wünschen. Abseits seiner Verwandtschaftsverhältnisse hat der etwas unbekanntere Nolan-Bruder aber auch einiges zu bieten, gerade im Serienbereich. Jonathan Nolan steckt hinter gefeierten Serien wie Person of Interest, Westworld und Fallout. Als Drehbuchautor war er außerdem in die Dark Knight-Trilogie involviert.

Paul King markiert die größte Überraschung in der Bond-Regie-Liste, da er bisher vor allem Familienfilme gedreht hat. Dazu gehören die ersten beiden Paddingtons und das Fantasy-Musical Wonka, in denen er sein Können als einfallsreicher und detailverliebter Regisseur unter Beweis stellen konnte. Zudem bringt King neben Wright die größte Britishness mit – ein Action-Blockbuster von ihm wäre definitiv nicht ohne Reiz.

Nun dürfen wir gespannt sein, ob sich einer dieser Namen tatsächlich durchsetzen kann. Im Gegensatz zur Broccoli/Wilson-Ära sollen Pascal und Heyman deutlich offener für Regisseure mit einer eigenen Handschrift sein. Dass sich Denis Villeneuve unter den Kandidaten befindet, ist der beste Beweis für diesen Richtungswechsel.

Wann startet James Bond 26 im Kino?

Das Studio Amazon MGM hat bisher kein konkretes Startdatum für James Bond 26 bekannt gegeben. Da der Film langsam, aber sicher an Fahrt aufnimmt, könnte 2027 ein realistisches Jahr für die Veröffentlichung sein.