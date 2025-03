Auf diese Rolle hat sich Pamela Anderson "ihr ganzes Leben" vorbereitet: In The Last Showgirl zeigt sie ihre beste Leistung überhaupt

In The Last Showgirl spielt Pamela Anderson die vielleicht beste Performance ihrs Lebens. Das liegt wohl auch an den Drehbüchern, die sie über die Jahrzehnte (nicht) angeboten bekommen hat.

Pamela Anderson gilt als das absolute Sexsymbol der 90er Jahre. Ihren Durchbruch hatte sie bekannterweise als Rettungsschwimmerin in Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu und ihre Ehe mit Mötley Crüe-Drummer Tommy Lee sorgte für großes Aufsehen. Nachdem eine Serie zu der Ehe und dem veröffentlichten Sextape der beiden Stars erschienen war, erzählte die Netflix-Doku Pamela: Eine Liebesgeschichte ihre Sicht der Dinge. Mit The Last Showgirl konnte sie nun anscheinend erneut ihre Erfahrungen im Rampenlicht verarbeiten.

Darum geht es in dem neuen Film mit Pamela Anderson

Pamela Anderson spielt in The Last Showgirl Shelley, ein stolzes Showgirl in Las Vegas, das als Teil der erfolgreichen Revue "Le Razzle Dazzle" in Federn und Kristall die Gäste unterhält. In zwei Wochen soll die Show in einem Casino an der Unterhaltungsmeile der Stadt jedoch zu einem Ende kommen, was die 57-Jährige vor neue Herausforderungen stellt.

Während Shelleys beste Freundin Annette (Jamie Lee Curtis) schon vor Jahren von der Bühne ausgeschlossen wurde und als Cocktail-Kellnerin arbeitet, ist die Ankündigung des Endes durch Produzent Eddie (Dave Bautista) für viele eine Überraschung.

Die einzige Rettung für Shelley scheint, wieder Kontakt zu ihrer Tochter Hannah (Billie Lourd) aufzunehmen, die sie allerdings seit Jahren nicht mehr gesehen hat.

Pamela Anderson spielt in The Last Showgirl ihre beste Rolle

Trotz ihrer großen Bekanntheit hat Pamela Anderson bisher in ihrer Karriere kaum Rollen gespielt, die im Gedächtnis blieben. Ihre Filme wurden von den Kritiken selten mit Lob überhäuft. Auch auf Moviepilot hat sie nur wenige Einträge, die von der Community mit mehr als 6 Punkten bewertet wurden. Mit The Last Showgirl könnte sich dies jetzt ändern.

Das Time Magazin berichtete kürzlich, dass Anderson sich laut eigener Aussage so fühlt, als hätte sie sich "ihr ganzes Leben lang auf diese Rolle vorbereitet". Bei der Premiere auf dem Toronto International Film Festival gab sie auch zu, dass eine solche Rolle für sie eine seltene Gelegenheit ist.

Es war das erste Mal, dass ich ein gutes Drehbuch las.

Anderson erhielt mehrere Preise für den Auftritt

Das Time Magazin berichtete auch davon, dass Pamela Anderson die Rolle nicht nur gut spielte, sondern auch ihre Co-Stars von ihrer Performance bewegt waren. Allen voran Co-Star Jamie Lee Curtis wurde während der Pressekonferenz emotional. Billie Lourd, Filmtochter von Pamela Anderson, erinnerte die Arbeit an ihre eigene Mutter, die verstorbene Filmlegende Carrie Fisher:

Ich konnte meine Mutter auf einer tieferen Ebene verstehen, als ich es je getan hatte, und es war eine wunderbare Erfahrung. [...] Und dass ich das mit Pamela machen konnte, war ein absolutes Geschenk. Sie ist eine wunderbare Mutter im echten Leben und eine wunderbare Mutter für mich in diesem Film.

Dass wir mit The Last Showgirl die Gelegenheit bekommen, Pamela Anderson in ihrer besten Rolle zu sehen, bezeugen auch die Awards, die der Film bekommen hat. Sie erhielt Preise bei den Filmfestivals in San Sebastián und Zürich und wurde bei den Golden Globes als beste Hauptdarstellerin und bei den Gotham Awards für den Darstellerpreis nominiert.

In Deutschland läuft der Film seit dem 20.03.2025 in den Kinos.