Auf diese Sci-Fi-Fortsetzung warten wir seit 14 Jahren: Erstes offizielles Tron 3-Bild heizt Vorfreude an

10 Jahre sind vergangen, seit Sci-Fi-Fans den letzten Teil der gefeierten Tron-Reihe im Kino sehen konnten. Aber zum Nachfolger Tron: Ares gibt es jetzt glücklicherweise das erste offizielle Bild.

Sci-Fi-Filme sind wie guter Wein: Je länger sie reifen, desto besser werden sie. Das müssen sich Genre-Fans jedenfalls mit Blick auf Tron: Ares einreden: Immerhin warten sie seit dem Vorgänger Tron: Legacy seit mittlerweile 14 Jahren auf Nachschub. Jetzt gibt es das erste offizielle Bild.

Sci-Fi-Sequel Tron: Ares enthüllt Figur, Fahrzeug und Soundtrack

Wie in den beiden Vorgängen soll es in Tron: Ares um die Reisen zwischen einer virtuellen Computerwelt und der realen Welt gehen. Die Story dreht sich um das Programm Ares (Jared Leto), das in der Lage ist, sein eigenes Reich aus Bits und Bytes zu verlassen und unsere Realität zu betreten.

Im Empire -Bericht enthüllte Regisseur Joachim Rønning (Fluch der Karibik 5) gleich mehrere Aspekte des kommenden Sci-Fi-Spektakels: Neben dem ersten offiziellen Bild aus dem Film gibt es auch neue Informationen zum Soundtrack: Die Musikbegleitung wird von Nine Inch Nails beigesteuert, deren konzeptioneller Kopf Trent Reznor bereits die gefeierten Soundtracks zu The Social Network oder der Watchmen-Serie mitverantwortet hat.

Schaut euch hier das erste offizielle Bild zu Tron: Ares an:

Rønning beschreibt den Soundtrack als gleichzeitig ausschlaggebend und symbolträchtig für den Film: Er mache Tron: Ares "düsterer und ein bisschen industrieller". Nine Inch Nails passe perfekt zu der neuen Welt, die das Filmteam produziere.

Auf dem ersten offiziellen Bild zum Film ist eine Figur und ein Fahrzeug der virtuellen Welt zu sehen. Bei der Figur könnte es sich um Letos Ares handelt, genauere Informationen gibt es allerdings nicht. Ein Bild vom Tron 3-Dreh zeigte zuvor bereits eine Szene mit ihm.

Wann kommt der Sci-Fi-Kracher Tron: Ares ins Kino?

Wie gut Soundtrack, Bildgewalt und Stimmung ineinandergreifen, werden Sci-Fi-Fans leider erst in einer Weile erfahren. Der dritte Tron-Teil soll am 9. Oktober 2025 erscheinen. Neben Leto ist unter anderem Franchise-Veteran Jeff Bridges vor der Kamera zu sehen.