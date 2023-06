Auf The Boys Staffel 4 müsst ihr noch länger warten, doch das hat einen guten Grund

The Boys-Fans warten sehnlichst auf den Start von Staffel 4 bei Amazon Prime. Nun meldet sich der Showrunner zu Wort und liefert ein Update zur Veröffentlichung der neuen Folgen.

Vor einem Jahr startete die 3. Staffel von The Boys bei Amazon Prime. Seitdem fragen sich Fans der frechen Superhelden-Serie, wann und wie die Geschichte weitergeht. Die gute Nachricht ist: Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen sind längst abgeschlossen. The Boys Staffel 4 ist im Kasten, allerdings noch nicht bereit zu Veröffentlichung.

Da es sich bei The Boys um eine sehr aufwendige Serie handelt, war absehbar, dass wir uns auf eine längere Wartezeit einstellen müssen. Wie sich nun herausstellt, gibt es aber ein zusätzliches Hindernis: der Streik der Drehbuchautor:innen in Hollywood. Auch The Boys ist davon betroffen und kehrt deswegen später bei Amazon zurück.

The Boys Staffel 4 startet später bei Amazon Prime und der Grund ist der große Streik in Hollywood

Auf Twitter gibt Showrunner Eric Kripke ein Update zur The Boys-Situation. Wann die 4. Staffel bei Amazon Prime startet, hängt davon ab, wie lange der Streik dauert. Aktuell wurde noch keine Einigung zwischen den Kreativen und den Studios gefunden.

Obwohl The Boys schon abgedreht ist, werden viele Dialoge erst in der Postproduktion geschrieben und nachträglichen von den Schauspielenden eingesprochen, wie Kripke erklärt. Die Tätigkeit des Schreibens darf allerdings während dem Streik von WGA-Mitgliedern nicht ausgeführt werden, sonst handelt es sich um Streikbruch.

Notwendig sind diese nachträglichen Dialoge u.a. dafür, um bestimmte Lücken in der Handlung zu schließen oder andere Details in Geschichte besser zu erklären. Auch wenn wir uns jetzt länger auf die 4. Staffel von The Boys gedulden müssen, profitieren wir am Ende von einer besser erzählten Serie.

