Aufregung um Disneys Harry Potter: Percy Jackson-Autor verteidigt Star gegen rassistische Anfeindungen

Nachdem der Hauptcast der Percy Jackson-Serie enthüllt wurde, kam es zu rassistischen Anfeindungen gegen Annabeth Chase-Darstellerin Leah Sava Jeffries. Jetzt bezieht der Schöpfer der Fantasy-Reihe klare Stellung.

Die Percy Jackson-Filme sind Geschichte. Nach zwei Leinwandabenteuern wird die Fantasy-Reihe nicht fortgesetzt. Stattdessen erwartet uns in den nächsten Jahren mit Percy Jackson and the Olympians ein Reboot in Form einer Serie auf Disney+. Vor wenigen Tagen wurde der Hauptcast des Projekts vorgestellt.

Bereits bekannt war, dass The Adam Project-Star Walker Scobell die Rolle von Percy Jackson übernimmt. An seine Seite gesellen sich nun Leah Jeffries (Empire) und Aryan Simhadri (Im Dutzend noch billiger). Jeffries verkörpert Annabeth Chase, während Simhadri Grover Underwood spielt. Beide Figuren stammen aus den Büchern.

Percy Jackson-Schöpfer Rick Riordan stellt sich hinter das Casting von Leah Jeffries als Annabeth Chase

Besonders das Casting von Jeffries sorgte für Aufsehen, da die Figur in den Büchern als weißes Mädchen umschrieben wird und jetzt von einer Schwarzen Schauspielerin gespielt wird. In den vergangenen Tagen kam es zu rassistischen Anfeindungen gegen Jeffries, die sogar so weit geführt haben, dass ihr Tik-Tok-Account gebannt wurde.

Rick Riordan, der Schöpfer der Percy Jackson-Bücher, der auch als Drehbuchautor und Produzent in die Serienumsetzung involviert ist, spricht in einem ausführlichen Blog-Post Jeffries seine Unterstützung aus und hat eine klare Botschaft an all jene, die die jungen Schauspielerin aufgrund des Castings angegriffen haben.

Konkret schreibt Riordan:

Die Kernbotschaft von Percy Jackson war schon immer, dass Unterschiede Stärke sind. In der Pluralität liegt die Macht verborgen. Die Dinge, die uns voneinander unterscheiden, sind oft unsere Zeichen individueller Größe. Man sollte niemals jemanden danach beurteilen, wie gut er zur eigenen vorgefassten Meinung passt.

Für Riordan ist klar:

Wenn du dich immer noch über die Besetzung dieses wunderbaren Trios aufregst, dann ist es egal, wie oft du die Bücher gelesen hast. Du hast nichts von ihnen gelernt.

Auch Jeffries lässt sich nicht unterkriegen. Auf Instagram teilt sie mit:

Wer auch immer mir hasserfüllte Nachrichten schickt – hör auf damit. Ich weiß, ihr denkt, es wird mir wehtun. Tut es aber nicht. Ihr verschwendet nur eure Zeit.

Ein Recasting kommt nicht in Frage. Für Disney+ hat die Serie oberste Priorität. Nicht zuletzt schlummert hier ein Fantasy-Franchise, mit dem der Streaming-Dienst potentiell sein eigenes Harry Potter in Stellung bringen kann.

Wann startet die Percy Jackson-Serie auf Disney+?

Ein Startdatum für Percy Jackson and the Olympians wurde noch nicht festgelegt. Zudem hat die Serie erst im Januar offiziell grünes Licht erhalten. Es wird also noch einige Zeit vergehen, bis die Dreharbeiten und die Postproduktion abgeschlossen sind. Bis dahin könnt ihr die ersten beiden Percy Jackson-Filme auf Disney+ schauen.

