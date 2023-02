Außergewöhnliches Film-Juwel 2023: Trailer zu gefeiertem Geheimtipp, der deine Vorstellung vom Leben auf den Kopf stellen wird

Von Sundance zur Berlinale: Past Lives ist die erste große Festival-Entdeckung des Jahres. Nun ist der Trailer zu dem außergewöhnlichen Liebesdrama erschienen. Hier könnt ihr ihn euch anschauen.

Wir haben erst Februar und dennoch steht schon einer der besten Filme des Jahres fest: Past Lives. Im Januar feierte das Regiedebüt von Celine Song in Sundance seine Weltpremiere. Vor wenigen Tagen erfolgte die internationale Premiere bei der Berlinale. Jetzt gibt es endlich einen Trailer zu dem Film-Juwel.

Kurz nach Berlinale-Premiere: Der erste Trailer zu Past Lives verspricht einen der besten Filme 2023

Past Lives erzählt eine herzzerreißende Liebesgeschichte über einen Zeitraum von 24 Jahren hinweg. Im Mittelpunkt der Ereignisse befindet sich Nora (Greta Lee), die als Kind mit ihrer Familie Südkorea verlässt und in Toronto ein neues Leben startet. Viele Jahre später lebt sie in New York und nimmt Kontakt mit einem alten Freund auf.

Hae Sung (Teo Yoo) befindet sich nach wie vor in Südkorea. Nora hat er aber nicht vergessen. Jahrelang hat er sie im Internet gesucht. Jetzt finden sie sich wieder, doch ihre Leben haben sich gewandelt. Was geblieben ist, sind ihre Gefühle füreinander. Die vergangene Zeit und die räumliche Distanz machen die Sache aber kompliziert.

Hier könnt ihr den Trailer zu Past Lives schauen:

Past Lives - Trailer (English) HD

Past Lives hat sowohl in Sundance als auch bei der Berlinale sehr positiv bei der Kritik abgeschnitten. The Wrap schreibt, dass wir es mit einem Film zu tun haben, der "deine Vorstellung vom Leben auf Liebe, Identität und Schicksal auf den Kopf stellen wird." Es wird höchste Zeit, dass dieses wundervolle Werk einen deutschen Kinostart erhält.

