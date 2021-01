Avatar 2: Bestes Bild seit langem zeigt ganz neues Pandora-Dorf - Dieser Clan reitet Wasserdrachen

Das Bild zu Avatar 2 stellt uns ein neues Pandora-Volk und ihr Dorf vor. Die Metkayina kamen im ersten Film nicht vor. Das Wichtigste: Sie reiten Unterwasserdrachen.

Die letzten Bilder dieser Art sind über ein Jahr alt. Auf dem Instagram-Account hat Avatar 2-Produzent Jon Landau neue Concept-Art für Pandora in der Fortsetzung gepostet.

Nichts gegen die Unterwasser-Aufnahmen von Kate Winslet als Riesen-Rochen. Aber so ein Konzept-Bild spielt befeuert die Vorfreude dann doch etwas mehr.

Das Avatar 2-Bild zeigt ein neues Dorf auf Pandora

Wir sehen hier Jon Landau zufolge das Metkayina-Dorf auf dem bekannten Mond, erbaut auf einer wunderschönen Lagune. Das sieht alles so warm und türkis aus, ich würde hier gerne Urlaub machen. Ein spinnenartiger Wohnkomplex mit kleinen Haustrauben erstreckt sich über das Wasser.

Im ersten Avatar-Teil hielten wir uns die meiste Zeit über in der bewaldeten Mitte der Welt bei den Omaticaya von Neytiri (Zoe Saldana) auf. Der Clan der Omaticaya pflegt eine tiefe Verbindung zu Flora und Fauna seines Zuhauses. In diesem Artikel lest ihr Details zur Handlung von Avatar 2 und mehr.

Wer sind die Metkayina in Avatar 2?

Das neue Bild passt zum Anliegen Camerons, die Fortsetzungen größtenteils unter Wasser zu verbringen. Die Metkayina sind wahrscheinlich mit der Unterwasserwelt auf ähnlich intensive Weise verknüpft wie die Omaticaya mit ihrem Wald.

Sie sind ein sogenannter Reef-Clan und leben als solcher wassernah. Die wichtigste Info: Sie reiten Wasserdrachen. Die sieben Meter langen "Ilus" sind ihre wichtigsten Nutztiere. Hier könnt ihr einen der Unterwasserdrachen vor der CGI-Überarbeitung sehen.

Das ist übrigens alles bekannt aus der Vergnügungspark-Attraktion Flight of Passage, in Disney World Kalifornien gebaut wurde. In Avatar 2 werden Metkayina also Teil der Geschichte um Jake und Neytiri, die ihre Heimat verlassen müssen und Pandora erkunden.

Wann kommt Avatar 2 in die Kinos in Deutschland?

Der Start von Avatar 2 wird sich um 8 Jahre zum ursprünglichen Release verzögern. Am 14. Dezember 2022 geht es los. Die Corona-Pandemie war für die (hoffentlich) letzte Verspätung verantwortlich.

Interessieren euch neue Clans in Avatar 2?