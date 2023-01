Avatar 2 bis 5: Seit Jahren deutet Vin Diesel seine Rolle in den Sci-Fi-Sequels an und jetzt gibt es die Auflösung

Spielt Vin Diesel in Avatar 2, 3, 4 oder 5 mit? Auf diese Frage haben wir nun die erste klare Antwort. Nur leider nicht die Antwort, die wir hören wollen.

Vin Diesel und die Avatar-Reihe: Das hätte eine Liebeshochzeit werden können. Und lange, sehr lange deutete auch alles darauf hin, dass der Fast and Furious-Star vom dröhnenden Auto-Franchise ins unberührte Pandora wechseln würde. Die Hoffnungen auf einen Diesel-Auftritt als blauer Na'vi kriegen nun aber einen deftigen Dämpfer.

Avatar 2-Produzent lässt den Traum vom Diesel-Auftritt platzen

In Avatar 2 war der Actionstar definitiv nicht dabei, das hätten wir gemerkt. Die Hoffnungen auf Diesel-Content in den drei weiteren geplanten Fortsetzungen waren damit aber noch lange nicht vernichtet. Das hat jetzt Jon Landau erledigt. Landau produziert sämtliche Avatar-Sequels und auch den extrem erfolgreichen ersten Teil. Er muss also wissen, wer in der Reihe ein- und aus geht.

Gegenüber Empire verweist Landau die Geschichte um eine Vin Diesel-Rolle leider ins Reich der Fabeln.

Vin war ein Fan. Er kam rein, hat das Set besucht, um zu sehen, was wir machen, und die Leute haben das aus dem Kontext gerissen.

Es ist das erste klare Dementi in der Vin-Diesel-Avatar-Saga seit mehr als drei Jahren – und das zeigt zugleich: Hinter dem Gerücht steckt etwas mehr als nur dieser eine Set-Besuch.

Vin Diesel hat seinen Avatar-Auftritt mehrfach angedeutet

Zugegeben, die Hinweise auf einen Vin Diesel-Auftritt in Avatar 2,3,4 oder 5 gehen vor allem auf die verdrucksten Äußerungen von genau einer Person zurück: Vin Diesel.

Alles begann mit dem besagten Set-Besuch im April 2019. Diesem hier:

Diesel habe schon lange vorgehabt, mit Cameron arbeiten, sagte er hier. Er wolle von ihm lernen und jetzt käme es endlich dazu. Die Kombination Vin Diesel + Avatar 2 war seitdem in der Welt und die Welt ließ sie nicht mehr los. Auch ohne offizielle Bestätigung.



Die erhoffte Bestätigung schien der Star wenige Wochen später zu liefern. Bei der Premiere von Avengers 4 sagte der Groot-Darsteller in einem Kurzinterview am Roten Teppich:

Mein Liebling im ganzen [Avengers 4-]Cast und das wichtigste Mitglied meiner Familie ist wahrscheinlich [Neytiri-Darstellerin in Avatar] Zoe Saldana. Daher Avatar. Deswegen mache ich Avatar, oder eher es ist einer der Gründe.

2021 sagte Vin Diesel in einem weiteren Interview zur Frage, ob er bereits Szenen für einen der kommenden Avatar-Filme gedreht habe: "Ich habe Zeit mit ihm [James Cameron] verbracht, aber noch keine Szenen gedreht." Das Wort "Noch" machte hellhörig.

Schaut dieses Video: Spricht so jemand, der nicht in Avatar 2, 3, 4 oder 5 zumindest kurz mal vorbeischaut?



Der Dom Toretto-Darsteller hatte hier irgendetwas zu verbergen. Nur was? Ob es wirklich ein Auftritt in Avatar 2 bis 5 war, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Und genauso wenig, wie ein blauer Na'vi-Avatar von Vin Diesel aussieht. Ein großer Verlust für diese Welt.

