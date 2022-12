Wann kommt Avatar 3 ins Kino? Der Kinostart steht schon fest und die Wartezeit ist dieses Mal auch deutlich kürzer

Avatar: The Way of Water begeistert aktuell im Kino. Doch wann startet Teil 3? Wir haben alle wichtigen Infos zu den Fortsetzungen der Science-Fiction-Reihe für euch.

13 Jahre lang mussten wir auf den Kinostart von Avatar: The Way of Water warten. Doch jetzt ist es endlich so weit: James Camerons heiß erwarteten Sci-Fi-Fortsetzung erobert seit letzter Woche die große Leinwand und entführt in die atemberaubende (Unterwasser-)Welt von Pandora, wo sich Wale und Na'vis begegnen.

In 192 Minuten entfaltet sich vor unseren Augen ein episches Abenteuer, das mit einer berührenden Familiengeschichte und jeder Menge Action aufwartet. Doch wann und wie geht diese Geschichte weiter? Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum Kinostart von Avatar 3 sowie den weiteren geplanten Fortsetzungen.

Wann startet Avatar 3 im Kino?

Avatar 3 startet am 18. Dezember 2024 in den deutschen Kinos. Damit fällt die Wartezeit dieses Mal deutlich kürzer aus als beim Teil zuvor. Anstelle von 13 quälend langen Jahren müssen wir uns nur zwei Jahre gedulden, bis wir nach Pandora zurückkehren können. Und das Beste ist: Der Fahrplan für die Filme danach steht auch schon fest.

Cameron hat ausgiebig an der Avatar-Zukunft gefeilt. Jetzt, wo The Way of Water veröffentlicht ist, geht alles Schlag auf Schlag. Im Zweijahresrhythmus kommen die drei geplanten Fortsetzungen ins Kino. Wenn der aktuelle Film die Erwartungen an den Kinokassen erfüllt, sieht der Avatar-Fahrplan wie folgt aus:



Avatar 3 startet am 18. Dezember 2024 im Kino

im Kino Avatar 4 startet am 16. Dezember 2026 im Kino

im Kino Avatar 5 startet am 20. Dezember 2028 im Kino

Kommen Avatar 3, 4 und 5 wirklich ins Kino?

Die Zukunft der Avatar-Reihe ist vom Erfolg von The Way of Water abhängig. Doch keine Panik: Wir werden nicht mit einem lieblosen Rumpf zurückgelassen. Der dritte Teil ist bereits komplett abgedreht und kommt definitiv in die Kinos – egal was passiert. Cameron hat die Geschichte so konstruiert ist, dass die Reihe auch mit Avatar 3 abgeschlossen werden kann, ohne sich wie ein Abbruch anzufühlen.

Dennoch plant der Filmemacher definitiv mit Avatar 4 und 5. Nicht zuletzt hat er schon Szenen für Avatar 4 gedreht. Der Grund dafür sind die jungen Schauspieler:innen, die schnell älter werden. In Avatar 5 könnten wir zudem mehr Zeit auf der Erde verbringen. Und sollte es danach immer noch eine Nachfrage an Avatar-Filmen geben, hätte Cameron Ideen für Teil 7 und 8, wie er dem Hollywood Reporter verraten hat.

Wann erscheint Avatar 2: The Way of Water bei Disney+?

Um euch die Wartezeit auf Avatar 3 zu vertreiben, könnt ihr einfach nochmal ins Kino gehen und euch mit Jake Sully und Co. auf Pandora austoben. Oder ihr wartet, bis Avatar: The Way of Water bei Disney+ erscheint. Dort könnt ihr euch ebenfalls den ersten Teil sowie Camerons Unterwasser-Doku Aliens der Meere anschauen.

