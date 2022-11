Avatar 2 ist das Sci-Fi-Highlight des Jahres und der neue Trailer zeigt genau, warum

Der deutsche Kinostart von Avatar 2 rückt immer näher. Ein neuer Trailer zum Sci-Fi-Film von James Cameron zeigt, worum es in dem Sequel geht: visuelles Spektakel.

13 Jahre nach Teil 1 kommt Avatar 2: The Way of Water endlich in die Kinos. Der Start ist nur noch 3 Wochen entfernt. Wie der Vorgänger Aufbruch nach Pandora, der noch immer der erfolgreichste Film der Geschichte ist, setzt auch die Fortsetzung vor allem auf visuelles Spektakel.

Darauf deutet das bisherige Promo-Material hin und der neue, in der Nacht veröffentlichte Trailer zu Avatar 2 bestätigt den bisherigen bildgewaltigen Eindruck. Regisseur James Cameron betonte allerdings zuletzt die Bedeutung von Story, Emotionen und Figuren für seinen Film. Der Kinobesuch wird sich so oder so lohnen. (Alle Infos zu Avatar 2: Das neue 3D und mehr)

Seht hier den neuen Trailer zu Avatar 2

Avatar 2: The Way of Water - New Trailer (English)

Worum geht es in Avatar 2?

Avatar 2 setzt 13 Jahre nach den Ereignissen aus Aufbruch nach Pandora ein. Die Hauptfiguren Jake und Neytiri haben eine Familie gegründet und tun alles dafür, zusammenzubleiben. Irgendwann werden sie jedoch gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, als die Invasoren von der Erde zurückkehren. Dabei entdecken sie andere Gegenden von Pandora und stoßen dabei auf Kate Winslets Figur Ronal, die den Stamm der Metkayina anführt. Dieser hat sich auf der Oberfläche des Ozeans auf Pandora angesiedelt.

Wann startet Avatar 2 in den deutschen Kinos?

Avatar 2 startet am 14. Dezember 2022 in den deutschen Kinos. Der Start hatte sich immer wieder verspätet. Insgesamt kommt Avatar 2 über 8 Jahre später als geplant. Hier könnt ihr genauer nachlesen, warum sich der Kinostart von Avatar 2 immer wieder verspätete.



Avatar: Nach 13 Jahren immer noch gut?

Im FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe sprechen Moderator Sebastian, FILMSTARTS-Redakteur Pascal und unser Gast David Hain über Avatar von James Cameron. Funktioniert der Film heute noch? Warum war der Film damals so unfassbar erfolgreich? Und was versprechen wir uns von "Avatar 2"?

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.