Avatar 2-Produzent Jon Landau über das Besondere am Sci-Fi-Dreh, James Cameron und die Zukunft von Avatar

Das gewaltige Kinoprojekt Avatar 2 startet in den Kinos. Wir haben den Produzenten Jon Landau zum Interview getroffen. Was kann uns Avatar 2 zeigen, das wir noch nicht in Avatar 1 gesehen haben?

Avatar 1 wurde 2009 zum erfolgreichsten Film der Kinogeschichte und veränderte die Kinoerfahrung nachhaltig, 3D erlebte einen Boom. Nächste Woche startet nach fast einem halben Jahrzehnt Produktionszeit und 13 Jahren Wartezeit für uns Avatar 2: The Way of Water. Doch seit Teil 1 hat sich einiges geändert.

Die Kinobesuchszahlen gehen stetig zurück, der 3D-Boom ist vorbei und James Camerons Blockbuster steht unter großem Druck: Er muss fast genauso erfolgreich sein wie sein rekordbrechender Vorgänger, um kein Minus zu machen. Doch kann die Welt von Pandora 2022 noch ähnliche Magie entfalten wie vor 13 Jahren? Und wie geht es nach Teil 2 weiter? Wir haben Produzent Jon Landau getroffen und nachgefragt.

Der Avatar 2-Produzent über den gewaltigen Aufwand des Blockbusters

MP: James Cameron hat schon kurz nach dem Erfolg von Avatar 1 ein Sequel angekündigt, also vor 13 Jahren. Warum hat es so lange gedauert?



Jon Landau: Es brauchte so viel Zeit, weil wir nicht nur einen Film gemacht haben. Wir mussten vier Drehbücher schreiben, wir mussten drehen und designen. Wir haben tatsächlich die Filme 2 bis 3 komplett gefilmt und Teile von Film 4. Schau dir James [Camerons] Karriere an: So etwas braucht Zeit. Das gilt auch für den ersten Avatar-Film. Wir haben 2005 angefangen, daran zu arbeiten und er kam 2009 raus. Und das war nur ein Film.

Was können wir von dem 3D in Avatar 2 erwarten?

Was das Publikum vom 3D in Way of Water bekommt, ist etwas, das sie nicht Zuhause kriegen können. Das kriegst du nur im Kino. Wir benutzen 3D, um dich in die Welt des Films zu transportieren. Ich sage immer: [Ein Film] ist keine Welt, die aus einem Bildschirm kommt. Er ist ein Fenster in eine Welt und die Leinwand verschwindet. Ich glaube, dass das Publikum so eine größere Verbindung aufbaut.

Warum schauen sich Menschen heutzutage Filme und Serien an? Sie wollen der Welt, in der wir leben, entkommen. Du willst etwas auf dieselbe Weise sehen, wie du dein Leben erlebst. Wir erleben jeden Tag in 3D und wir sollten auch unsere Filme in 3D erleben.

Was kann uns Avatar 2 zeigen, das wir noch nicht in Avatar 1 gesehen haben?

Der größte Unterschied ist, dass wir zu Charakteren zurückkehren. Es geht nicht um die Landschaften, auch wenn wir euch in neue Vegetationszonen bringen. Es sind die neuen Figuren. Es sind die Sully-Kinder, die Teenager, die versuchen, ihre eigene Identität und einen Sinn im Leben zu entdecken. Eine der Figuren glaubt, sie würde im Schatten ihres Vaters leben. Eine andere versucht herauszufinden, wer sie ist. Sie kennt ihren Platz im Leben nicht. Das sind Themen, mit denen man sich identifizieren kann, mit denen Menschen jeden Tag zu tun haben und das ist wahrscheinlich die größte Neuerung in diesem Film.

Ich hab den Eindruck, dass viel Arbeit in die Geschichte und das Worldbuilding geflossen ist.



In Filmen geht es nicht um Welten, es geht um die Geschichten, die du erzählst. Die Geschichte hatte die oberste Priorität für uns. Wir mussten eine Geschichte erzählen, die ein Thema hat, das beim Publikum Widerhall findet. In unserem Geschäft fokussieren sich die Leute während der Entwicklung häufig auf den Plot und nicht auf das Thema. Der Plot entlässt ein Publikum aus dem Kino. Was das Publikum mitnimmt, ist das Thema. James Cameron war immer in der Lage, Themen zu schreiben, die größer sind als die Genres seiner Filme.

Wir haben im Fantasy-Genre mit Rings of Power und House of the Dragon zuletzt viele Vorgeschichten gesehen. Was ich an Avatar mag, ist, dass es sich vorwärts bewegt. Wie sehr kann dieses Franchise in Zukunft noch wachsen?

Ich glaube, dass die Welt von Pandora und ihre Charaktere unendlich wachsen können. Wir können in verschiedenen Regionen gehen und auf verschiedene Kulturen treffen, während wir einigen wenigen Schlüsselfiguren folgen, mit denen wir auf diese Reise gehen wollen. Avatar 2 zeigt uns eine neue Generation von Sullys und ich glaube, dass das Publikum sehen will, wie sie erwachsen und alt werden.

Wann startet Avatar 2 in Deutschland in den Kinos?

Avatar 2 startet am Mittwoch, den 14. Dezember 2022 in den deutschen Kinos. Der Start hatte sich immer wieder verzögert, zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie. Hier könnt ihr genauer nachlesen, warum sich der Kinostart von Avatar 2 immer wieder verspätete. Kinokarten für Avatar 2 könnt ihr bereits kaufen.

