Avatar 3 könnte einige Fans vor den Kopf stoßen: James Cameron verrät, was er bei der Sci-Fi-Fortsetzung anders macht

Mit Avatar 3 will James Cameron nicht einfach nur das Erfolgsrezept der ersten zwei Filme wiederholen. In einem neuen Interview spricht der Regisseur über seine Ambitionen hinter dem Sci-Fi-Projekt.

Ende des Jahres startet mit Avatar: Fire and Ash der dritte Teil der Avatar-Saga in den Kinos, die vor 16 Jahren mit einem revolutionärem 3D-Abenteuer ihren Anfang genommen hat. Während wir auf den ersten Trailer zu dem Mega-Blockbuster warten, teilt James Cameron spannende Details zu seiner Herangehensweise.

Viel zu einfach wäre es für den Regisseur, sich auf dem unglaublichen Erfolg der ersten zwei Teile auszuruhen. Über 5,2 Milliarden US-Dollar haben die bisherigen Ausflüge nach Pandora weltweit in die Kinokassen gespült. Bei Teil 3 will Cameron ein paar Dinge anders machen als bisher, wie er gegenüber Empire im Interview verrät.

Keine lahme Sci-Fi-Fortsetzung: James Cameron verspricht mutige Entscheidungen für Avatar 3

Laut Cameron wird Avatar: Fire and Ash "an Orte gehen, die man nicht erwartet, aber die sich verdient anfühlen." Schon seit einiger Zeit wissen wir, dass die Fortsetzung uns neue Na'vi-Stämme vorstellt und damit offenbar auch für eine komplexere Erzählung sorgt. Avatar: Fire and Ash will die Grenzen zwischen Gut und Böse vermischen.

Weiter erzählt Cameron:

Wir haben ein paar wirklich clevere Action-Set-Pieces. In diesem Film kann man sein Blut in Wallung bringen. Aber was mich als Künstler, der vor kurzem 70 geworden ist und all diese Dinge schon gemacht hat, begeistert, ist nicht nur die Möglichkeit, es noch einmal zu tun, sondern auch eine Ebene von Charakteren und Intrigen zu erreichen, die man in einem Avatar-Film noch nicht gesehen hat.

Erwartet also kein Best-of der üblichen Avatar-Hits, sondern eine Fortsetzung, die noch tiefer in die faszinierende Welt von Pandora eintaucht. Cameron verspricht, dass er und sein Team gerade erst anfangen, die verschiedenen erzählerischen Möglichkeiten auszuprobieren, die mit dem dritten Teil einer Filmreihe einhergehen.

Cameron erklärt:

Das ist eine knifflige Sache. Wir könnten zu selbstverliebt in unsere eigene Schöpfung sein, und jeder, der sich das ansieht, sagt: 'Verdammt, dafür habe ich mich nicht gemeldet.' Aber wenn man keine mutigen Entscheidungen trifft, verschwendet man die Zeit und das Geld von allen. Das allein reicht nicht aus, um Erfolg zu haben, aber es ist notwendig. Man muss jedes verdammte Mal aus der Masse herausstechen.

Zwischen den Zeilen klingt das fast so, als arbeite Cameron an seinem persönlichen Star Wars: Die letzten Jedi, also einem heiß erwarteten Blockbuster eines großen Franchise, der mit geschickten Drehbuchentscheidungen die Erwartungen unterläuft und dadurch eine neue Perspektive auf die vertraute Geschichte liefert.

Wann werden wir Avatar 3 endlich im Kino sehen?

James Cameron scheint Pandora beim nächsten Avatar-Film gehörig auf den Kopf zu stellen. Bis wir erfahren, was er sich für die mit Spannung erwartete Sci-Fi-Fortsetzung ausgedacht hat, wird allerdings noch ein bisschen Zeit vergehen. Avatar: Fire and Ash startet erst am 17. Dezember 2025 in den deutschen Kinos.