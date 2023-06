Avatar-Ende bei Disney+ heimlich verändert: Neue Szene bei Minute 152 bereitet die Fortsetzung vor

Disney hat dem Ende von Avatar heimlich eine neue Szene hinzugefügt. Auf Disney+ bereitet eine Sequenz Avatar 2 vor. Wir erklären, wie ihr sie finden könnt.

Disney mag seine Franchises schön rund. Und bettet einzelne Filme auch nach Kinostart gerne noch etwas besser in den Kontext von Vorgängern und Nachfolgern ein. Der Beweis findet sich bei Disney+, wo eine neue Avatar - Aufbruch nach Pandora-Szene am Ende des Films auf Avatar 2: The Way of Water verweist.

Neue Avatar-Szene auf Disney+: Film-Fiesling deutet Avatar 2-Rache an

Die Szene findet sich bei Minute 152 oder Stunde 2:32:45 im Film. Dort betreuen die Na'vi den Abflug der Menschen vom Planeten Pandora, nachdem sie ihnen eine herbe Niederlage zugefügt haben. Ursprünglich gab es dort nur die Erzählerstimme von Jake (Sam Worthington) zu hören. Das ist jetzt anders.

In der neuen Szene wendet sich der mittlerweile zum Feind gewordene Eindringling Selfridge (Giovanni Ribisi) noch einmal an Jake und verspricht: "Du weißt, es nicht noch nicht vorbei." Damit wird das Sequel angedeutet, in dem die menschlichen Invasoren erneut zurückkehren.

Wie ein Bericht von Digital Spy bestätigt, war die Szene bereits in der neuen Kinofassung des Films von 2022 vorhanden. Es ist nicht das erste Mal, dass Disney Filmszenen im Nachhinein verändert hat. So wurde etwa eine Sequenz in Ms. Marvel verändert, um besser zum Finale von Spider-Man: No Way Home zu passen.

