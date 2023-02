Avengers 5-Autor fürchtet um seinen Job, weil der Marvel-Schurke aus Ant-Man 3 extrem lächerlich aussieht

Kang ist nicht der einzige Bösewicht im neuen MCU-Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Einer der bizarrsten Marvel-Schurken feiert sein Live-Action-Debüt.

Bereits diesen Monat startet das Marvel Cinematic Universe in die 5. Phase. Ant-Man and the Wasp: Quantumania ist nicht nur Auftakt der neuen Phase, sondern legt auch den Grundstein für die größte Gefahr, die das MCU in den kommenden Jahren heimsuchen wird: Der zeitreisende Bösewicht Kang (Jonathan Majors) gibt sein Leinwanddebüt.

Kang oder zumindest eine seiner zahlreichen multiversalen Varianten ist aber nicht der einzige Schurke, den es im dritten Ant-Man-Film zu sehen gibt. Im Trailer offenbarte sich noch ein weiterer Gegenspieler. Und dessen Erscheinungsbild ist so bizarr, dass Autor Jeff Loveness sogar um seinen Job für das Avengers-Spektakel The Kang Dynasty bangt.

MODOK in Ant-Man 3: Ist der schrägste MCU-Bösewicht zu viel des Guten?

Er ist ein riesiger Kopf mit viel zu kleinen Gliedmaßen. Und das Fortbewegungsmittel seiner Wahl ist ein schwebender Stuhl. MODOK gehört seit seinem ersten Comic-Auftritt 1967 zu den seltsamsten, aber auch grausamsten Marvel-Bösewichten. Diesen Monat werden wir MODOK erstmals in Live-Action-Form kennenlernen.

Disney MODOK im Trailer zu Ant-Man 3

Im Interview mit SFX Magazine (via Comicbook ) verrät Jeff Loveness, dass keine Abstriche gemacht wurden, MODOKs extravagante und groteske Comic-Form für das MCU zu adaptieren:

Natürlich sind wir den Comics sehr treu, was das Design und den Look angeht, aber wir haben noch das gewisse Etwas hinzugefügt.

Hier ein Beispiel, wie skurril MODOK in den Comics und zuletzt in der Comedy-Serie Marvel's M.O.D.O.K. aussieht:



Disney/Marvel Comics MODOK in all seiner Pracht

Der schwebende Superkopf wird allein schon durch seine absurde Präsenz und sein enormes wie fragiles Ego den Tonfall von Ant-Man 3 in eine schrägere Richtung lenken. Vielleicht zu schräg? Das ist zumindest die (nicht ganz ernst gemeinte) Befürchtung des Autors:



Vielleicht werde ich von Avengers: The Kang Dynasty gefeuert, wenn die Leute ihn sehen. Aber einige meiner Lieblingsmomente sind die mit M.O.D.O.K. und den daraus entspringenden Dynamiken! [...] Er ist eine tickende Zeitbombe und ich hatte viel Spaß mit ihm.

Noch ist nicht allzu viel über MODOK und seine konkrete Rolle innerhalb der Handlung von Ant-Man and the Wasp: Quantumania bekannt. Was wir aber schon wissen: Im MCU wird es nicht der größenwahnsinnige AIM-Mitarbeiter George Tarleton sein, der durch ein Experiment zu MODOK (Abkürzung für Mechanized Organism Designed Only for Killing) wird.

Achtung, Spoiler:

In dieser Version wird MODOK die genetisch ausgeartete Form eines bereits bekannten Marvel-Schurken sein: Darren Cross aka Yellowjacket (Corey Stoll) ist zurück. Dieser schrumpfte am Ende von Ant-Man auf subatomare Größe, was ihn scheinbar tötete. Wie er in die Quantenebene gelang und warum sein Körper so stark deformiert wurde, erfahren wir, sobald Quantumania in den Kinos startet.

Wann startet Ant-Man and the Wasp: Quantumania im Kino?

Der bereits dritte Ant-Man-Film mit dem Titel Ant-Man and the Wasp: Quantumania startet am 15. Februar 2023 in den deutschen Kinos. Es ist der erste von drei MCU-Blockbustern, die in diesem Jahr zu sehen sind. Im Laufe des Jahres starten noch Guardians of the Galaxy 3 und The Marvels. Eine Übersicht aller kommenden Marvel-Startdaten findet ihr hier.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.