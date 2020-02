Avengers abgeschlagen: Bei uns hat das MCU gegen Herr der Ringe keine Chance

Zahlreiche Rekorde haben die MCU-Filme gebrochen. Es ging immer schneller und höher hinaus am Box Office. Nur in Deutschland ist das nicht der Fall.

Das Marvel Cinematic Universe kann auf diverse Rekorde zurückblicken. Zum Beispiel ist es das erfolgreichste Franchise weltweit. In Deutschland sieht es allerdings etwas anders aus: Hier haben es Marvels Superhelden gegen die große Franchise-Konkurrenz schwer. Schon vor längerer Zeit stellten wir fest, dass Deutschland kein Superheldenland ist, nun können wir diese These weiter untermauern.

Ohne MCU: Die erfolgreichsten Kinostarts in Deutschland

Wie immer wollen wir euch die Belege dafür nicht schuldig bleiben und zeigen euch eine Grafik der Top 10 der erfolgreichsten Kinostarts in Deutschland nach Besucherzahlen. Dort fällt euch bestimmt schnell auf, dass keiner der 23 MCU-Film in der Top 10 zu finden ist. Auch nicht Avengers 4: Endgame, der bei uns am heimischen Markt am erfolgreichsten war.

Wir haben uns die 50 erfolgreichsten Filme in Deutschland angeschaut (via insidekino) und können im Bezug aufs MCU im Allgemeinen und die Superhelden im Besonderen noch deutlich negativere Aussagen treffen.

. Kein weiterer Superheldenfilm (weder von Marvel, noch DC oder Sony) ist in den Top 50 vertreten.

Nur Avengers 4: Das erfolgreichste Film-Franchise in Deutschland

Andere Franchises punkten bei uns deutlich mehr. Auch darüber hat uns die Top 50 Aufschluss gegeben, denn wir haben die Besucher diverser Franchise-Filme zusammen gerechnet. Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig: Das erfolgreichste Franchise kommt aus Mittelerde.



befinden sich alle 6 Filme (Der Herr der Ringe-Trilogie und Der Hobbit-Trilogie) in den Top 50. Insgesamt haben diese Filme knapp 52 Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt. Im Durchschnitt sahen 8,6 Millionen Zuschauer einen Mittelerde-Film. Absolut hat das Harry Potter-Franchise mit seinen 8 Filmen mehr Zuschauer als die Mittelerde-Filme angezogen, nämlich 62,6 Millionen Zuschauer. Aber der Durchschnitt für den einzelnen Film fällt etwas schlechter aus: So sahen 7,8 Millionen Zuschauer einen Harry Potter-Film.

mit seinen 8 Filmen mehr Zuschauer als die Mittelerde-Filme angezogen, nämlich 62,6 Millionen Zuschauer. Aber der Durchschnitt für den einzelnen Film fällt etwas schlechter aus: So sahen 7,8 Millionen Zuschauer einen Harry Potter-Film. Übrigens ist das , zu dem die Phantastischen Tierwesen zählen, in den Top 50 nicht vertreten, da es das gesamte Harry Potter-Universum hinsichtlich der Besucherzahlen deutlich nach unten zieht. Auch eine deutsche Reihe ist sehr erfolgreich: Die drei Teile von Fack Ju Göhte haben mehr als 21 Millionen Zuschauer gesehen, so dass jeder einzelne Film im Durchschnitt 7 Millionen Zuschauer vor die Leinwände lockte.



Weitere sehr erfolgreiche Film-Franchises in Deutschland sind derweil die Ice Age-Reihe, von denen es Teil 2, 3 und 4 unter die Top 50 der erfolgreichsten Filme geschafft haben sowie Star Wars mit 5 Filmen in der Top 50 und Pirates of the Caribbean mit 3 Filmen in der Bestenliste.

Was sagt ihr zu den Top 10 der erfolgreichsten Kinostarts in Deutschland?