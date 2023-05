Avengers-Mastermind setzt Amazons 300 Millionen Dollar teuren James Bond-Ersatz fort – mit großer Veränderung

Mit der actiongeladenen Agentenserie schafft sich Amazon Prime gerade sein eigenes James Bond. Jetzt steht fest, dass die Geschichte definitiv mit Staffel 2 fortgesetzt wird.

Am 28. April 2023 startete bei Amazon Prime die extrem aufwendige Agentenserie Citadel. Die Produktion der 1. Staffel soll ein unglaubliches Budget von 300 Millionen US-Dollar verschlungen haben. Wer solche Summen investiert, hofft auf einen großen Hit. Ausgehend von den jüngsten Meldungen ist Citadel genau das geworden.

Wie Variety berichtet, ist Citadel international das zweiterfolgreichste Original des Streamers. Nur Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht konnte mehr Zuschauende gewinnen. Im weltweiten Vergleich ordnet sich Citadel auf Platz 4 der meistgesehenen Amazon-Originals ein. Damit ist die Verlängerung um Staffel 2 sicher.

Citadel Staffel 2 kommt zu Amazon Prime und Marvel-Macher Joe Russo übernimmt die Regie

Die 2. Staffel von Citadel kommt definitiv – und zwar von einem der kreativen Köpfe hinter den letzten zwei Avengers-Filmen. Laut Variety übernimmt Joe Russo die Inszenierung der neuen Episoden – und zwar im Alleingang. Das ist aus einem Grund bemerkenswert: Bisher hat er seine großen Projekte immer zusammen mit seinem Bruder Anthony umgesetzt, inklusive Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame.

Hier könnt ihr den Trailer zu Citadel schauen:

Citadel - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Russos waren in den vergangenen Jahren an mehreren Großprojekten beteiligt. Sowohl im Kino als auch im Streaming haben sie ihren Fußabdruck hinterlassen. Abseits ihrer Tätigkeit im Marvel Cinematic Universe sorgten sie etwa mit 200 Millionen US-Dollar teuren Netflix-Blockbuster The Gray Man für Aufsehen. Darüber hinaus stehen sie hinter der sehr gefragten Produktionsfirma AGBO (Tyler Rake: Extraction).

Dass Joe Russo die 2. Staffel von Citadel alleine inszeniert, ist ein interessanter Schritt, der eine Frage aufwirft: Trennt sich gerade eines der erfolgreichsten Hollywood-Duos? In der Vergangenheit haben wir das schon oft erlebt, angefangen bei den Coens bis hin zu Chad Stahelski und David Leitch. Die Russos haben aber mindestens noch einen gemeinsamen Blockbuster in der Pipeline: The Electric State.

