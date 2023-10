Babylon Berlin Folge 11 und 12: Dann kommt das Finale von Staffel 4 im Ersten und in der Mediathek

Das Erste zeigt am heutigen Dienstagabend Folge 9 und 10 der neuen Staffel von Babylon Berlin. Den Sendetermin des Finales der 4. Season findest du hier.

Das Erste zeigt diese Woche alle Folgen der neuen 4. Staffel von Babylon Berlin. Die Krimiserie nach den Romanen von Volker Kutscher spielt diesmal im Berlin des Jahres 1931, in dem Gereon Rath und Charlotte Ritter sich wieder durch ein Dickicht von Intrigen und Machenschaften extremer Kräfte kämpfen. Viel Zeit lässt sich das Erste aber nicht für die Ausstrahlung, innerhalb von vier Tagen werden alle Episoden versendet. Wann und wo du sie schauen (und nachholen kannst) erfährst du hier.



Am Mittwoch kommt das Finale der 4. Staffel von Babylon Berlin



Dienstag und Mittwoch laufen je zwei Episoden der neuen Staffel und zwar jeweils nach dem Primetime-Film im Ersten.



Das Finale im TV: Die Sendetermine von Folge 11 und 12 im Ersten

Folge 1, 2, 3 und 4: Sonntag, 1. Oktober, ab 20:15 Uhr



Folge 5, 6, 7, und 8: Montag, 2. Oktober, ab 20:15 Uhr

Folge 9 und 10: Dienstag, 3. Oktober, ab 22:10 Uhr (nach der Ausstrahlung von Michael "Bully" Herbigs Film Ballon)

Folge 11 und 12: Mittwoch, 4. Oktober, ab 21:45 Uhr (im Anschluss an die Ausstrahlung von Nach uns der Rest der Welt)

So streamst du das Staffelfinale jetzt schon



Die komplette 4. Staffel steht ohne weitere Kosten oder Accounts in der ARD Mediathek zum Streamen bereit. Du kannst das Finale der 4. Staffel also jetzt schon schauen, das im Fernsehen erst am Mittwoch ausgestrahlt wird. Die drei vorherigen Seasons stehen ebenfalls in der ARD Mediathek bereit.



Alternativ kannst du, sofern du ein Abo hast, WOW und Sky nutzen, um die neuen Folgen zu schauen.



Darum geht's in den neuen Folgen von Babylon Berlin

Staffel 4 der Kriminalserie stand von Anfang an unter dem Schatten der Kontroverse um Gereon Rath-Darsteller Volker Bruch. Hauptdarsteller Bruch fiel im Vorfeld durch seine Nähe zu Verschwörungstheoretikern und durch seine Unterstützung einer Demonstration negativ auf, bei der nachweislich Rechtsextreme mitgelaufen waren. An seiner Beteiligung bei Babylon Berlin änderte das vorerst nichts.

Bruch spielt erneut den Ermittler Gereon Rath, der sich undercover in die rechtsextreme SA einschleust, während die Weimarer Republik zunehmend instabil wird. Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) ist natürlich ebenfalls wieder Teil der Serie.