Babylon Berlin: Alle neuen Stars aus Staffel 3 vorgestellt

Die Intrigen und Morde in Babylon Berlin gehen im Januar weiter - zum Teil mit neuen Gesichtern. Wir stellen euch die neuen Stars in Staffel 3 vor.

Auf Gereon Rath alias Volker Bruch müssen wir in der 3. Staffel von Babylon Berlin natürlich nicht verzichten. Der Kommissar wird sich durch das immer gefährlichere Gestrüpp aus Intrigen und Komplotten im Berlin der ausgehenden 1920er kämpfen. Ihm zur Seite steht wie gewohnt die angehende Kriminalistin Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries).

Nachdem einige Figuren in den ersten beiden Staffeln ihr Leben lassen mussten (oder nach Paris abzischten), wird das Ensemble in der 3. Staffel um eine Reihe Stars, Charakterdarsteller und aufstrebende Talente erweitert. Über deren Figuren ist noch nicht viel oder gar nichts bekannt, doch die Schauspieler habt ihr bestimmt in dem ein oder anderen Film schon mal gesehen. Wir stellen die neuen Stars in Babylon Berlin Staffel 3 hier vor.

Und keine Angst: Neben den neuen Gesichtern erwartet euch in der 3. Staffel auch ein Wiedersehen mit Lars Eidinger (Alfred Nyssen), Misel Maticevic als Armenier und Hannah Herzsprung als Helga Rath.

Wo läuft Babylon Berlin?

Ab dem 24. Dezember 2019 erscheinen die 1. und 2. Staffel auf Abruf mit Sky Box Sets und Sky Ticket.

Die 3. Staffel von Babylon Berlin startet am 24. Januar 2020 zuerst auf Sky. Die 12 Episoden à 45 Minuten können dann auf Sky Ticket und Sky abgerufen werden.

Die neuen Stars in der 3. Staffel von Babylon Berlin

Neu in Staffel 3: Ronald Zehrfeld

Der in Ost-Berlin geborene Ronald Zehrfeld hat in einer der besten Serien der letzten Dekade mitgespielt: Dominik Grafs Im Im Angesicht des Verbrechens. Außerdem arbeitete er mehrfach mit Christian Petzold im Kino (Barbara, Phoenix), spielte in 4 Blocks mit und trat in Der Staat gegen Fritz Bauer auf.

Wer Zehrfeld noch gar nicht kennt, sollte sich unbedingt den kurzweiligen Störtebecker-Film 12 Meter ohne Kopf anschauen. Mit dem Gesetz wird es Zehrfeld in Babylon Berlin auch nicht so genau nehmen. Seine Figur Walter Weintraub wird gleich in der Auftaktfolge aus dem Knast entlassen.

Neu in Staffel 3: Meret Becker

Meret Becker stammt aus einer Schauspielerfamilie und war entsprechend früh im Kino und auf der Bühne zu sehen. Die Schwester von Ben Becker wurde für ihren Auftritt in Comedian Harmonists mit zahlreichen Preisen geehrt. Die Trägerin des Verdienstkreuzes am Bande spielt aktuell eine Hälfte des Berliner Tatort-Duos Rubin und Karow. In Babylon Berlin spielt Meret Becker Esther Kasabian, eine Stummfilmdiva.

Meret Becker ist übrigens auch die deutsche Stimme von Milla Jovovich in den Resident Evil-Filmen.

Neu in Staffel 3: Sabin Tambrea

Schon früh in seiner Karriere stand Sabin Tambrea für Regiegrößen des Theaters auf der Bühne und trat ab 2009 vermehrt im Fernsehen aus. Der in Hagen aufgewachsene Sohn rumänischer Eltern spielte den Märchenkönig in Ludwig II. und gab in den Mehrteilern Ku'damm 56 und 59 den Fabrikantensohn Joachim Franck.

Schauspielerisch ist Tambrea auch international unterwegs, etwa in der Serie Berlin Station und dem diesjährigen Cannes-Highlight La Gomera. Demnächst tritt er in der Hermann Hesse-Adaption Narziss und Goldmund auf.

In Babylon Berlin ist Sabin Tambrea als Schauspieler Tristan Rot zu sehen, dessen Kollegin im Filmstudio Babelsberg unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt.

Neu in Staffel 3: Hanno Koffler

Brutal ging es im ersten Kinofilm von Hanno Koffler her. Das war nämlich Anatomie 2. Danach war der in Berlin geborene Schauspieler in Sommersturm und Krabat zu sehen. Für Rosa von Praunheim gab er einen von seinen Aggressionen gebeutelten jungen Mann in Härte und im oscarnominierten Werk ohne Autor einen angehenden Künstler.

Der Darsteller aus Der Pass spielt in Babylon Berlin die Figur Stennes.

Neu in Staffel 3: Martin Wuttke

Martin Wuttke muss man dem geneigten deutschen Serien- und Filmzuschauer eigentlich nicht mehr vorstellen. Der passionierte Theaterschauspieler und -regisseur ermittelte jahrelang an der Seite von Simone Thomalla im Leipziger Tatort.

In Quentin Tarantinos Inglourious Basterds spielte er Hitler, in Cloud Atlas - Alles ist verbunden und Sense8 arbeitete er mit Tom Tykwer und den Wachowski-Schwestern. Im deutschen Fernsehen trat Wuttke unter anderem im Mehrteiler Gladbeck auf.

In den neuen Episoden von Babylon Berlin übernimmt Wuttke die Rolle des Chefredakteurs Heymann.

Neu in Staffel 3: Trystan Pütter

Auch Trystan Pütter gehört zum Personal der Ku'damm-Mehrteiler und übernahm in gefeierten deutschen Kinofilmen wie Toni Erdmann, Transit und Phoenix Nebenrollen. Der gebürtige Frankfurter hat bereits ordentlich Serienerfahrung gesammelt. So spielte er in der modernen Neuverfilmung Parfum nach Patrick Süskind einen Bordellbetreiber.



In Babylon Berlin gibt er hingegen den Anwalt Litten.

Neu in Staffel 3: Peter Jordan

Vielbeschäftigt in TV, Kino und Theater ist Peter Jordan, der im Hamburger Tatort lange Zeit den Polizei-Kontakt von Undercover-Ermittler Mehmet Kurtulus gab.

Jordan tritt seit zwanzig Jahren im deutschen Fernsehen auf, spielte in zahlreichen Tatorten und Polizeiruf-Folgen, aber auch in Tom Tykwers Kinofilm The International, in Soul Kitchen von Fatih Akin sowie zuletzt in Und wer nimmt den Hund? an der Seite von Martina Gedeck und Ulrich Tukur.

Fred Jacoby heißt Peter Jordans Figur in Babylon Berlin.



Neu in Staffel 3: Caro Cult

Caro Cult spielt in der 3. Staffel von Babylon Berlin eine neue Figur namens Vera, die sie selbst laut Tagesspiegel als "ein typisches Beispiel für ein Berliner Original" beschreibt.

Die in Hannover geborene Schauspielerin hatte ihren ersten Kino-Auftritt im Drama Fucking Berlin und 2017 eine größere Rolle in der Komödie High Society mit Emilia Schüle und Jannis Niewöhner. Ihr entzückender Figurenname in High Society lautete übrigens "Aura Schlonz".

Neu in Staffel 3: Saskia Rosendahl

Gleich ihre zweite Kinorolle war der Durchbruch. In Cate Shortlands gefeiertem Historienfilm Lore spielte Saskia Rosendahl 2012 die Hauptrolle. Danach bewies Rosendahl ihr Talent unter anderem in Wir sind jung. Wir sind stark., in der Serie Weissensee und Werk ohne Autor. In Mein Ende. Dein Anfang. ist sie aktuell im Kino zu sehen.

In Babylon Berlin spielt Saskia Rosendahl eine Figur namens Malu.

Neu in Staffel 3: Bernhard Schütz

ln der urkomischen Serie Eichwald, MdB kann man Bernhard Schütz als Hauptdarsteller genießen. Auch er gehörte zum Ensemble von Sense8 und Berlin Station.

Der seit Ende der 1980er im Fernsehen aktive Schütz trat in zahlreichen deutschen TV-Formaten wie dem Tatort auf, spielte aber auch in Kinofilmen wie Axolotl Overkill (als Vater).

Schütz spielt in Babylon Berlin Jo Bellmann.

Mehr über die historischen Hintergründe und die Filme, welche die Ära der neuen Staffel prägten, werdet ihr hier in den nächsten Wochen erfahren.

Werdet ihr euch die 3. Staffel Babylon Berlin anschauen - oder müsst ihr die anderen beiden erst nachholen?