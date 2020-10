Endlich im Free-TV: Babylon Berlin Staffel 3 in der ARD Mediathek und im Ersten

Die 3. Staffel von Babylon Berlin startet endlich in der ARD Mediathek und im Ersten. Hier erfahrt ihr die Sendetermine und weitere Infos rund um Begleit-Doku, Hörspiel und Vorlage.

Staffel 3 von Babylon Berlin kommt endlich ins Free-TV und in die ARD Mediathek . In 12 neuen Folgen begleiten wir Gereon Rath (Volker Bruch) und Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) bei ihren Ermittlungen im verschwörerischen Dickicht von Berlin im Jahr 1929.

Diesmal steht eine Mordserie im Filmgeschäft im Mittelpunkt. Aber auch die politische Lage wirkt sich immer stärker auf Gereons Arbeit aus. Die verheerende Weltwirtschaftskrise wirft derweil ihre Schatten voraus.

"Online first" lautet dabei das Motto für den Start von Staffel 3. Wer die neuen Folgen so schnell wie möglich sehen will, sollte den Termin für die ARD Mediathek vormerken.

Außerdem findet ihr in diesem Artikel alle Sendetermine von Babylon Berlin im Ersten sowie Infos zum informativen Begleitprogramm zur Serie.

Das solltet ihr über Staffel 3 von Babylon Berlin wissen

Die 3. Staffel der Historienserie basiert auf dem Roman Der stumme Tod von Volker Kutscher. Hintergrund ist das blühende deutsche Filmgeschäft zwischen Stumm- und Tonfilm.

Schaut euch den Trailer für Babylon Berlin Staffel 3 an:

Babylon Berlin - S03 Trailer (Deutsch) HD

Beim Dreh im Filmstudio Babelsberg wird die Schauspielerin Betty Winter (Natalia Mateo) von einem Scheinwerfer erschlagen. Hauptkommissar Gereon Rath und Kommissarsanwärterin Charlotte Ritter ermitteln. Bei einem Opfer bleibt es nicht. Ein unheimliches Phantom treibt sein Unwesen, doch wer steckt dahinter?

Etwa der Armenier (Misel Maticevic) und sein frisch aus dem Gefängnis entlassener Gangster-Kumpan Walter Weintraub (Ronald Zehrfeld)? Oder nimmt ein vergessener Filmstar Rache an seinen Kollegen? Das alles müssen Gereon und Charlotte aufklären, während sich der rechte Druck auf die Polizei in Gestalt des neuen Kriminalsrats Gottfried Wendt (Benno Führmann) verstärkt.



Babylon Berlin Staffel 3 in der ARD Mediathek

Lange bevor die letzte Folge im linearen TV ausgestrahlt wurde, könnt ihr die neue Season in Gänze und kostenlos in der ARD Mediathek streamen. Das ist Teil der neuen "online first"-First Strategie, die mit Oktoberfest 1900 eingeläutet wurde.

So sieht der Ablauf für das Streaming von Babylon Berlin aus:

Ab 9. Oktober 2020, 20:15 Uhr:

Episode 1 bis 3 der 3. Staffel stehen in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.

Episode 1 bis 3 der 3. Staffel stehen in der zum Abruf bereit. Ab 11. Oktober 2020, 20:15 Uhr:

Die komplette 3. Staffel lässt sich in der ARD Mediathek streamen.

Darüber hinaus könnt ihr schon jetzt die Staffeln 1 und 2 der Serie in der ARD Mediathek abrufen.

Wann kommt Staffel 3 im Fernsehen?

© Frédéric Batier, X Filme Creative Pool, ARD Degeto, WDR, Sky, Beta Film Meret Becker in Babylon Berlin

Die lineare Ausstrahlung der neuen Folgen geschieht innerhalb von elf Tagen im Ersten. Dabei wird die Free-TV-Premiere von Babylon Berlin Staffel 3 am 11. Oktober 2020 von einer Dokumentation begleitet.

Herbst 1929 - Schatten über Babylon heißt die Produktion, welche die realen historischen Hintergründe der Serie in den Fokus nimmt. So thematisiert die Doku die politische Einflussnahme des Medienmoguls Alfred Hugenberg, dem nicht nur die UFA - Universum Film AG gehörte. Hugenberg befeuerte mit seinen Presseorganen die antisemitische und nationalistische Propaganda. Darsteller der Serie lesen die Zitate von Hugenberg, Außenminister Friedrich Stresemann und anderen.

Die Sendetermine von Staffel 3 von Babylon Berlin im Ersten:

Sonntag, 11. Oktober 2020:

Ab 20:15 Uhr zeigt Das Erste Episode 1, 2 und 3, ab 22:30 Uhr folgt die Begleit-Doku

Mittwoch, 14. Oktober 2020:

Ab 20:15 Uhr zeigt Das Erste die Folgen 4 und 6

Donnerstag, 15. Oktober 2020:

Ab 20:15 Uhr zeigt Das Erste die Episoden 7 und 8

Mittwoch, 21. Oktober 2020:

Ab 20:15 Uhr zeigt Das Erste die Folgen 9 und 10

Donnerstag, 22. Oktober 2020:

Ab 20:15 Uhr zeigt das Erste die Folgen 11 und 12

12 Filmklassiker und ein Hörspiel komplementieren die Serie

Wie schon bei der Premiere von Staffel 1 und 2 gibt es diesmal auch Babylon Berlin-Unterhaltung für die Ohren. Die Hörspielserie zur 3. Staffel basiert auf dem Roman Der stumme Tod von Volker Kutscher.

Wer sich über die Abweichungen im Vergleich zur Serie informieren oder einfach in die Atmosphäre jener Jahre abtauchen will, kann die Reihe schon jetzt kostenlos in der ARD Audiothek hören.

Die 3. Staffel von Babylon Berlin entdeckt eine revolutionäre Filmära. Passend dazu könnt ihr in der ARD Mediathek 12 ausgewählte Klassiker der Filmgeschichte anschauen.

Das reicht von Sci-Fi wie Metropolis und Frau im Mond bis hin zu Dramen wie Der letzte Mann und Die Büchse der Pandora. Stellt euch einfach vor, ihr sitzt mit Charlotte und Gereon im Kino!

