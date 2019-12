Babylon Berlin Staffel 3 - Alles zum neuen Fall von Gereon Rath

Stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot, schreibt am liebsten über Game of Thrones und Filme, die in Hongkonger Nudel-Restaurants spielen.

Am 24. Januar kehrt Babylon Berlin mit Staffel 3 zurück. Es gibt eine neue Vorlage, einen Zeitsprung und einen neuen Fall. Lest hier, was euch - spoilerfrei - erwartet.

Das neue Jahr wird durch die 3. Staffel von Babylon Berlin eingeläutet, die im Januar bei Sky Premiere feiert. Die aufwendige Produktion rund um Mord, Intrigen und politische Wirren im Berlin der 1920er Jahre ist noch längst nicht auserzählt. Tatsächlich basiert die Serie auf einer Reihe von Romanen und welcher genau in Staffel 3 adaptiert wird, wissen wir auch.

Lest hier, was euch in den 12 Episoden von Staffel 3 erwartet und welche Romane ihr lesen könnt, wenn ihr von Gereon Raths Ermittlungen in der Weimarer Republik einfach nicht genug bekommt.

Babylon Berlin - Auf welchem Buch basiert Staffel 3?

In Babylon Berlin wird der Gereon-Rath-Zyklus des Schriftstellers Volker Kutscher adaptiert. 2008 erschien der erste Roman, mittlerweile gibt es sieben Fälle von Rath sowie das Prequel Moabit, das sich Charlotte Ritter annimmt. Als Vorlage für die ersten beiden Staffeln von Babylon Berlin dient der Roman Der nasse Fisch.

Die 12 neuen Folgen basieren auf dem zweiten Fall von Gereon Rath: Der stumme Tod. Der Titel deutet bereits an, wohin die Krimireise geht.



Alle Babylon Berlin-Romane im Überblick:

Der nasse Fisch. Gereon Raths erster Fall (2008)

Der stumme Tod. Gereon Raths zweiter Fall (2009)

Goldstein. Gereon Raths dritter Fall (2010)

Die Akte Vaterland. Gereon Raths vierter Fall (2012)

Märzgefallene. Gereon Raths fünfter Fall (2014)

Lunapark. Gereon Raths sechster Fall (2016)

Moabit (2017)

Marlow. Der siebte Rath-Roman (2018)

Der Roman Der nasse Fisch wurde von Kutscher und Arne Jysch übrigens auch als Graphic Novel adaptiert.

Worum geht es in den neuen Folgen von Babylon Berlin?

Die ausgehenden 20er Jahre markierten nicht nur wirtschaftliche und politische Turbulenzen in der Weimarer Republik, sondern auch Einführung des Tonfilms und Niedergang des Stummfilms.

Gereon Rath ermittelt in Staffel 3 im Filmgeschäft. Im Studio Babelsberg stirbt die Schauspielerin Betty Winter beim Dreh des zünftig betitelten Musikfilms Dämonen der Leidenschaft. Die Umstände sind mysteriös, ein Unfall ist so gut wie ausgeschlossen. Im Trailer für die neuen Folgen sehen wir bereits eine dunkle Gestalt in einem gruseligen Kostüm. Ob es sich dabei um den Mörder handelt, bleibt Spekulation.

Todesfälle in der damals blühenden deutschen Filmindustrie sind allerdings nicht das einzige, was Gereon beschäftigt. Die Ermordung von Regierungsrat Benda am Ende der 2. Staffel wirkt nach. Das Hausmädchen Greta (Leonie Benesch) wird angeklagt. Kommen die wahren Hintermänner davon? Die Nationalsozialisten weiten ihren Einfluss aus, während die Handlungsstränge von Unternehmer Alfred Nyssen (Lars Eidinger) und dem "Armenier" (Misel Maticevic) weitergeführt werden.

Hinzu kommen mehrere neue Figuren, unter anderem eine Stummfilmdiva, die von Meret Becker gegeben wird, und ein von Ronald Zehrfeld gespielter Gangster, der mit dem Armenier zusammenhängt.

Wann spielt Babylon Berlin Staffel 3?

Die Handlungszeit von Staffel 3 unterscheidet sich von der des Romans. Dieser beginnt nämlich im Februar 1930. Der Trailer für die neuen Folgen von Babylon Berlin verortet sie indes unmittelbar vor dem Beginn der Weltwirtschaftkrise.

Der New Yorker Börsencrash, der diese mit auslöste, fand im Oktober 1929 statt. Die neue Staffel spielt demnach im Jahr 1929 und rund zehn Monate nach den Ereignissen im letzten Staffelfinale.

Wo läuft Babylon Berlin?

Ab dem 24. Dezember 2019 erscheinen die 1. und 2. Staffel auf Abruf mit Sky Box Sets und Sky Ticket.

Die 3. Staffel von Babylon Berlin startet am 24. Januar 2020 zuerst auf Sky. Die 12 Episoden à 45 Minuten können dann auf Sky Ticket und Sky abgerufen werden.

Wer in der neuen Staffel zum Ensemble stößt und was es mit den historischen Hintergründen der deutschen Filmindustrie auf sich hat, erfahrt ihr hier in den kommenden Tagen und Wochen bis zum Start der neuen Staffel.

Habt ihr einen oder mehrere Romane von Volker Kutscher gelesen?