Bad Boys 4 hat wichtiges Ziel erreicht: Will Smith feiert Action-Meilenstein mit coolem Bild

Noch dieses Jahr erwartet uns ein neuer Bad Boys-Film im Kino. Jetzt gibt es ein lässiges Bild von den Dreharbeiten zu Teil 4 mit Will Smith und Martin Lawrence und eine gute Nachricht.

17 Jahre lang mussten wir auf die Fortsetzung Bad Boys For Life warten. Zwischenzeitlich hatten Fans der Action-Reihe sogar daran gezweifelt, dass wir Will Smith und Martin Lawrence jemals wieder gemeinsam vor der Kamera sehen werden. Doch 2020 war es endlich so weit. Bad Boys For Life eroberte die Kinos und wurde zum Hit.

Mit einem Einspielergebnis von 426 Millionen US-Dollar ist der dritte Teil der bisher mit Abstand erfolgreichste Bad Boys-Film. Kein Wunder, dass die nächste Fortsetzung, Bad Boys 4, schnell beschlossene Sache war. Diesen Sommer kehren Smith und Lawrence als Mike Lowrey und Marcus Burnett auf die große Leinwand zurück.

Neues Bad Boys 4-Bild: Mike Lowrey und Marcus Burnett sind immer noch beste Cop-Buddys

Auf seinem Instagram-Account teilt Smith ein neues Bild von den Dreharbeiten, das die Coolness der Reihe stimmungsvoll einfängt. Das Foto ist auch der Abschluss einer Reise, denn Bad Boys 4 ist jetzt offiziell abgedreht.

Fast ein Jahr lang hat sich der Bad Boys 4-Dreh hingezogen. Grund dafür war der Doppelstreik in Hollywood, der 2023 fast die gesamte Film- und Serienindustrie in den USA lahmlegte.



Die erste Klappe zu Bad Boys 4 fiel im April 2023. Gedreht wurde in Atlanta und Miami. Von Juli bis November 2023 wurde die Produktion aufgrund des Streiks unterbrochen. Danach konnten Cast und Crew ans Set zurückkehren. Inszeniert wurde der neue Teil von Adil El Arbi und Bilall Fallah, die bereits den Vorgänger in Szene setzen.

Nicht nur hinter der Kamera kehren bekannte Gesichter zurück. Auch davor dürfen wir uns neben Smith und Lawrence über einige vertraute Stars freuen, angefangen bei Vanessa Hudgens über Alexander Ludwig bis zu Paola Nuñez. Sogar D.J. Khaled ist wieder als Manny the Butcher am Start. Was soll da noch schieflaufen?

Der aufregendste Neuzugang im Bad Boys-Universum ist Rhea Seehorn. Seit Ende der 1990er Jahre steht sie in den unterschiedlichsten Projekten vor der Kamera. Unsterblich geworden ist sie durch ihre Verkörperung von Kim Wexler in Better Call Saul. Bad Boys 4 markiert ihren ersten Blockbuster seit dem Ende des Breaking Bad-Ablegers.

Wann startet Bad Boys 4 im Kino?

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis Bad Boys 4 in den deutschen Kinos aufschlägt. Sony hat den Kinostart auf den 6. Juni 2024 gelegt. Dementsprechend dürften in wenigen Tagen auch die ersten bewegten Bilder aus dem Film eintreffen.