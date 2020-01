Bad Boys For Life - Gewinnt 1 von 3 Fanpaketen inkl. 2 Freikarten zum Action Sequel

Lange ist es her, dass die Bad Boys gemeinsam auf Verbrecherjagd gegangen sind. Nun sind sie zurück! Zum Kinostart am 16. Januar verlosen wir drei Fanpakete - inkl. 2 Freikarten, Poster und Blu-ray-Box. Jetzt mitmachen!

Der wohl langersehnteste Actionfilm des noch jungen Jahres startet im Kino! Am 16. Januar gehen die harten Jungs in Bad Boys For Life unter der Sonne Miamis erneut gemeinsam auf Streife. Ein letztes Mal! Denn eigentlich will Marcus Burnett (Martin Lawrence) in aller Ruhe seinem neuen Job als Polizeiinspektor nachgehen. Weniger Action - weniger Gefahr. Aber nicht mit Mike Lowrey (Will Smith)!

Bad Boys For Life - Ein letztes Mal

Als ein gefährlicher Gangsterboss auftaucht, dessen Bruder die harten Jungs auf dem Gewissen haben, muss das ehemalige Cop-Duo wieder zusammenarbeiten: Denn Mike gerät ins Visier. Sie sind gezwungen, erneut auf Verbrecherjagd zu gehen, um ihre Leben zu retten. Nicht nur für ihre Freundschaft ist das eine harte Probe.

Bad Boys 3 - Das lang erwartete Sequel des Kult-Films

Ganze 25 Jahre nach Bad Boys - Harte Jungs Teil 1 und 17 Jahre nach Bad Boys II kommen Will Smith und Martin Lawrence gemeinsam zurück auf die Leinwand. Der langersehnte dritte Teil des Buddy-Action-Streifens Bad Boys For Life

kommt am 16. Januar in die Kinos. Ein letztes Mal sorgen Will Smith und Martin Lawrence für Recht und Ordnung. Furiose Action und knackige Sprüche garantiert!

Wir verlosen zum Kinostart von Bad Boys For Life am 16. Januar drei spitzen Fanpakete. 2 Freikarten, 1 Bad Boys Poster und eine Blu-ray-Box der ersten beiden Teile erwarten dich!

Du willst gewinnen? Dann beantworte einfach die im Formular stehende Frage richtig: