Bahnbrechende MCU-Serie vereint legendäres Marvel-Duo - mit den Original-Stars

Nach Gerüchten ist es jetzt offiziell: Daredevil-Star Charlie Cox und Kingpin-Bösewicht Vincent D'Onofrio kehren für die kommende MCU-Serie Echo zurück.

Nach ihrer kurzen Einführung in der Hawkeye-Serie bekommt die Marvel-Bösewichtin Maya Lopez aka Echo (Alaqua Cox) bald ihre eigene MCU-Serie auf Disney+. Damit ist zum ersten Mal eine gehörlose Figur in der Hauptrolle einer Marvel-Produktion zu sehen.

Daneben wird es in Echo auch ein Wiedersehen mit zwei bekannten Gesichtern geben. Ein legendäres Marvel-Duo kehrt mit den Original-Stars zurück.

Charlie Cox und Vincent D'Onofrio sind Teil der kommenden MCU-Serie Echo

Nach ersten Gerüchten berichtet der Hollywood Reporter jetzt offiziell, dass Charlie Cox und Vincent D'Onofrio in ihren Rollen als Daredevil und Kingpin aus der abgesetzten Netflix-Serie in Echo mitspielen.

Schaut hier auch noch Yves' Video-Ranking aller Marvel-Filme und -Serien 2021:

Von Müll bis Meisterwerk - Ich ranke alle Marvel Filme und Serien aus 2021 | Ranking

In der kommenden MCU-Serie sollen sie einen Handlungsstrang bekommen, in dem Matt Murdock auf der Suche nach einer alten Bekannten ist. Angeblich handelt es sich um Jessica Jones. Dabei dürfte es auch zum großen Aufeinandertreffen zwischen Daredevil und dem Kingpin kommen.

Zuletzt ist Vincent D'Onofrio schon in der Hawkeye-Serie zurückgekehrt. Charlie Cox hatte dagegen einen kurzen Auftritt in Spider-Man: No Way Home. Für ihn gibt es wohl noch größere Pläne. Vor einigen Wochen wurde eine komplett neue Daredevil-Serie für Disney+ angekündigt. Ob Cox an Bord ist, blieb allerdings noch offen.

Die Dreharbeiten zur neuen MCU-Serie Echo haben schon begonnen. 2023 soll der Hawkeye-Ableger dann zu Disney+ kommen.

Ms. Marvel im Podcast: Eine junge Heldin revolutioniert bei Disney+ das MCU

Mit der neuen MCU-Serie Ms. Marvel will Disney+ seine Superheld:innen revolutionieren. Denn die 16-jährige Kamala Khan ist nicht nur die erste muslimische Heldin von Marvel, sondern auch ein waschechtes Fan-Girl mit eigener Coming-of-Age-Geschichte. Wir haben uns das im Serien-Check der ersten 2 Folgen genauer angesehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Teenie-Comedy schlägt neben den Avengers völlig neue Töne an und wir erforschen, was konkret die neue Marvel-Serie so besonders macht. Außerdem empfehlen wir ähnliche Filme und Serien.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf die Rückkehr von Charlie Cox und Vincent D'Onofrio in Echo?