Brutaler Marvel-Netflix-Held kehrt zurück: Neue Daredevil-Serie kommt für Disney+

Erst war es nur ein Gerücht, jetzt ist es offiziell. Disney+ entwickelt eine neue Daredevil-Serie nach der Netflix-Absetzung. Konkrete Details gibt es aber noch nicht.

Nachdem die Marvel-Serien bei Netflix wie Daredevil und Jessica Jones abgesetzt wurden, sind sie mittlerweile bei Disney+ gelandet. Der Konzern hinter dem MCU hat aber noch größere Pläne mit den Superheld:innen. Vor wenigen Monaten berichteten wir bereits über das Gerücht, dass ein Daredevil-Reboot für Disney+ entwickelt wird. Jetzt ist das Gerücht offiziell.

Zur neuen Daredevil-Serie für Disney+ bleiben die wichtigsten Fragen offen

Wie Variety berichtet, befindet sich wirklich eine neue Daredevil-Serie für Disney+ in Entwicklung. Bekannt ist bisher, dass Matt Corman und Chris Ord die Neuauflage/Fortsetzung produzieren und das Drehbuch schreiben sollen. Bislang hat das Duo für Serien wie The Brave und Containment gearbeitet.

Mehr Infos zur neuen Daredevil-Serie gibt es noch nicht. Damit bleiben wichtige Fragen offen. Ob die Serie eine Fortsetzung der Netflix-Produktion oder ein Reboot wird, ist genauso unklar wie die Frage, ob Charlie Cox und andere Stars in ihren Rollen zurückkehren.

Zuletzt wurden ihre Charaktere aber schon in MCU-Filmen- und -Serien eingestreut. Matt Murdock aka Daredevil hatte einen kurzen Auftritt in Spider-Man: No Way Home, während Vincent D’Onofrios Schurke Kingpin in Hawkeye dabei war. Dadurch würde eine Rückkehr der Stars aus Netflix' Daredevil Sinn ergeben. Fans wären außerdem sicher nicht gerade erfreut, wenn sie sich mit einem komplett neuen Cast anfreunden müssten.

Ein Starttermin für die neue Daredevil-Serie auf Disney+ steht noch nicht fest. Da sich das Projekt noch in einer so frühen Entwicklungsphase befindet, wird die Serie aber garantiert nicht vor 2023 kommen.

