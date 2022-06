Bald bei bei Disney+: Eine der besten Serien 2021 kehrt im neuen Trailer zurück

Die 2. Staffel von Only Murders in the Building kündigt sich mit einem neuen Trailer an. Schon in wenigen Tagen geht die Krimiserie mit Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short bei Disney+ weiter.

New York, ein Mord und sehr viel Gemütlichkeit: Only Murders in the Building gehört zu den größten Überraschungen, die wir letztes Jahr in der Serienlandschaft ausgemacht haben. Die Krimikomödie, die hierzulande bei Disney+ verfügbar ist, begeisterte mit einer cleveren Handlung und drei famosen Hauptdarsteller:innen.

Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short bewegten sich in den ersten zehn Episoden gekonnt auf dem schmalen Grat zwischen echtem und inszenierten Verbrechen. Doch wie geht die Geschichte weiter? Das werden wir schon bald erfahren, denn die 2. Staffel kündigt sich mit einem neuen Trailer an und gewährt Einblick in die kommenden Folgen.

Neuer Trailer zu Only Murders in the Building Staffel 2

Die 2. Staffel von Only Murders in the Building schließt unmittelbar an die Ereignisse der ersten Runde an. Nach dem schockierenden Tod von Bunny (Jayne Houdyshell) versuchen Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) und Oliver (Martin Short) den oder die Mörderin zu finden. Doch das ist gar nicht so leicht, wie sich herausstellt.

Besonders drei Dinge werden ihnen zum Verhängnis:

Das Trio wird öffentlich in den Mordfall verwickelt

Die Nachbarschaft denkt, sie wären für den Mord verantwortlich

Es gibt einen konkurrierenden True-Crime-Podcast

Wir dürfen gespannt sein, welches Chaos sich in den zehn Folgen der 2. Staffel von Only Murders in the Building entfaltet, die ab dem 28. Juni 2022 im Wochentakt bei Disney+ veröffentlicht werden. Besonders der konkurrierende Podcast dürfte de Mabel, Charles und Oliver zu schaffen machen.

Die besten Serien im Juni bei Netflix und Co.

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Wir haben im Podcast die besten neuen Serien gesammelt, die im Juni 2022 bei Netflix, Amazon und Co. starten.

Was sind die größten Serien-Highlights im Juni? Wir haben uns bei den Streaming-Diensten umgeschaut und einige spannende Sachen gefunden. Mit dabei sind die neue MCU-Serie Ms. Marvel, das Haus des Geldes-Remake und die The Boys-Rückkehr.

