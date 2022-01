Bald im Heimkino: Eine der besten Videospielverfilmungen der letzten Jahre ist eine brutale Horrorkomödie

Werewolves Within, die auf dem gleichnamigen Videospiel basierende Horrorkomödie, begeisterte Zuschauer und Kritiker. Bald erscheint der abgedrehte Film auf DVD und Blu-ray.

Eine harmlose Kleinstadt im US-amerikanischen Hinterwald, ein Schneesturm und ein Mord – all das klingt wie die Grundzutaten für einen klassischen Horrorstreifen. Garniert man das Ganze dann noch mit einem ordentlichen Schlag Humor, kommt Werewolves Within dabei heraus. Die ebenso vergnügliche wie brutale Horrorkomödie ist eine der besten Videospielverfilmungen der letzten Jahre und erinnert in Sachen Humor stark an den Kult-Streifen Shaun of the Dead.

Werewolves Within kommt am 17. Februar 2022 in Deutschland auf Blu-ray und DVD. Wir verraten euch, was ihr für euer Geld bekommt und warum ihr euch dieses Humorspektakel nicht entgehen lassen solltet.

Worum geht es in der Horrorkomödie?

Beaverfield wirkt auf den ersten Blick wie eine ganz normale Kleinstadt. Doch schnell wird klar: Die Idylle trügt. Denn als plötzlich ein Schneesturm aufzieht, kommt es zu einem ominösen Todesfall: Ein Mann wird von einer seltsamen Kreatur getötet.

Finn Wheeler (Sam Richardson aus Veep), der erst kürzlich im Ort eingetroffene neue Revierförster, nimmt sich der Sache an. Als sich die Bewohner von Beaverfield in einem Hotel versammeln und beginnen, sich gegenseitig zu beschuldigen, versucht Finn für Frieden zu sorgen. Das gelingt ihm aber nur scheinbar – denn die Einwohner halten einen der Ihrigen für einen Werwolf und beginnen damit, einander umzubringen...

Was macht Werewolves Within sehenswert?

Werewolves Within basiert auf dem gleichnamigen Videospiel aus dem Hause Ubisoft. Kritiker attestieren dem Film von Regisseur Josh Ruben (Death to 2021) eine gelungene Gratwanderung zwischen den beiden Genres Horror und Komödie, bei der kein Element zu kurz kommt und Zuschauer noch dazu jede Menge Spaß haben werden.



Der Film nimmt sich selber nicht ernst und ist sich seiner Grenzen durchaus bewusst. Trotzdem überzeugt er mit guten Darstellern und einer spaßigen B-Movie-Story, die Fans von Shaun of the Dead oder Scream begeistern dürfte.



Meagan Navarro vom Horrorfilm-Magazin Bloody Disgusting schreibt in ihrer Kritik:



[Josh] Rubens neuester Film kommt wie eine freudige Umarmung einer Horrorkomödie voller Charisma, brutaler Mätzchen und unterhaltsamer, charaktergetriebener Geheimnisse daher.

Presse und Fans sind derweil gleichermaßen von der Qualität des Films überzeugt, was Werewolves Within eine Kritikerwertung von 86 Prozent und eine Zuschauerwertung von 81 Prozent bei Rotten Tomatoes beschert. Damit ist die Horrorkomödie die best bewertete Videospielverfilmung auf der Plattform.



Spaßig-brutales Horrorspektakel bald für Heimkinofans verfügbar

Wer Werewolves Within im Kino verpasst hat oder den Film gerne im heimischen Wohnzimmer noch einmal genießen möchte, kann die Horrorkomödie bei Amazon auf Blu-ray vorbestellen. Werewolves Within erscheint am 17. Februar 2022 und kostet bei dem Online-Händler derzeit 15,49 Euro (Vorbesteller-Preisgarantie inklusive):

